El Yeclano confirma la reacción con Iván Ruiz en el banquillo

El Yeclano Deportivo sumó tres puntos ante un competitivo Antoniano para empezar el año fuerte y terminar una primera vuelta con un balance mejor de lo esperado (1-0). Una gran acción en el primer minuto de juego dio el gol para que Iván Ruiz sumara así su décimo punto de doce posibles como entrenador azulgrana y lo mejor, transmitiendo nítidamente a La Constitución el intenso sello personal que el equipo ya está interiorizando.

La vuelta de las navidades siempre es susceptible de cambiar tendencias y ralentizar equipos, pero, en este caso, el Yeclano tenía claro sus objetivos. En la primera jugada del encuentro, el canterano Iker Navarro desplazó con acierto hacia Ot Remolins, quien se fue de forma muy habilidosa en el lateral del área, y brindó una sensacional asistencia a Carrasco, quien llegó desde atrás para ponerla en la cepa del poste.

El conjunto azulgrana se mostraría durante toda la primera parte con mucha confianza y una concentración máxima, incluso llegando siempre antes a todas las bolas en el par de fases donde los andaluces intentaron estirarse. Comodidad que, sin embargo, no se materializaba en finalizaciones en el área, aspecto a mejorar tanto en la evolución del equipo como en el mercado de fichajes.

Sin embargo, tras el paso por vestuarios el Yeclano salió algo desubicado ante un Antoniano que adelantó a Carrascal y fue metiendo más efectivos ofensivos. Si bien Ot tuvo el segundo en una buena contra con un tiro que Matías rechazó a córner, los andaluces advertían que iban a dar todo para tratar de sumar en La Constitución. Borja salvó el primer aviso serio despejando a córner un peligroso disparo de Pedraza.

El Antoniano la tuvo tras un despeje de puños de Borja en el punto de penalti, pero Jordan salvó agónicamente bajo palos una bola de Álex Fernández que iba directa a convertirse en el empate. Con el susto todavía en el cuerpo, el Yeclano pudo cerrar el partido en una sensacional subida de Asier Seijo cuya asistencia perfecta fue rematada de cabeza en plancha por Álvaro Cordero, salvando el guardameta Matías. Ya en el descuento, Tudela, solo ante Matías, estampó la bola en el travesaño, rozando un segundo tanto que habría sido cruel para la casta de los visitantes.