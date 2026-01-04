El UCAM acecha el liderato al ganar el derbi ante el Águilas

El UCAM Murcia se llevó primer derbi del año ante el líder Águilas (1-0). Un único gol de Ale Marín en el primer tiempo le dio la victoria al cuadro universitario. El conjunto aguileño tenía la oportunidad de escaparse en la carrera por el ascenso directo, pero ahora tiene a los de Germán Crespo a un solo punto. Desde el arranque del choque, los universitarios fueron superiores a su rival, impidiendo que pudiese desempeñar su fútbol. Al final, el derbi se quedó en La Condomina y el UCAM Murcia echa el aliento a los costeros.

Los derbis siempre se viven con una intensidad diferente al resto de partidos, sobre todo si hay cosas en juego. En este caso, cuando el colegiado pitó el inicio del partido, el UCAM Murcia sabía que necesitaba esos tres puntos para ponerse justo detrás del Águilas. En cambio, el cuadro de Adrián Hernández quería todo lo contrario, dar un golpe en la mesa para comenzar el año con una victoria y desmarcarse en la clasificación como líder en solitario.

La realidad fue que el Águilas se vio opacado en los primeros compases del encuentro por un UCAM Murcia que había saltado muy concentrado al terreno de juego y que sabía lo que estaba haciendo en cada momento. Es cierto que las ocasiones estaban siendo escasas, pero poco a poco empezaron a llegar.

Mario Abenza ensaya el disparo a puerta en el UCAM Murcia-Águilas / UCAM Murcia CF

El Águilas vivía de las contras; los de Adrián Hernández usaban la única baza que le dejó el UCAM, mandar balones arriba y esperar una contra rápida de los atacantes, pillando la espalda de la defensa. En ese tramo, los de Germán Crespo sí que construían sus jugadas, llegando a rozar el primer tanto antes del ecuador. Aquino pudo bati al Águilas en una acción donde su disparo al segundo palo fue repelido por un defensor.

La alegría para el UCAM Murcia llegó en el minuto 33 cuando Ale Marín consiguió estrenar el luminoso. Tras una buena jugada, en la que intervinieron varios jugadores del cuadro universitario, Alberto Soto recibió dentro del área con opción de disparo. En vez de chutar a la desesperada, levantó la cabeza y vio la entrada de Ale Marín por la parte izquierda. El extremo controló y, rápidamente, sacó un fuerte disparo, mandando el esférico a la misma escuadra.

En el segundo tiempo no cesó la actividad ofensiva del UCAM Murcia. El Águilas seguía con una marcha menos que los universitarios, y no estaban generando ocasiones muy claras de gol. Adrián Hernández estaba notando esa diferencia abismal y quiso corregir los errores, pero no funcionaba, porque los universitarios no estaban flaqueando en ningún aspecto.

Kevin Manzano, al poste

En el transcurso del segundo tiempo, el Águilas fue teniendo más presencia en área rival. No con un peligro muy grande, pero sí consiguió anotar, aunque en fuera de juego, y posteriormente, Kevin Manzano estrelló el esférico en la madera. Los de Germán Crespo estaban muy bien situados en zona defensiva, sabiendo defender el resultado.

El encuentro se clausuró terminando a favor del UCAM Murcia. Los universitarios fueron mejores que los aguileños en todo el partido y ello se vio reflejado en el resultado final. Aunque el cuadro de Adrián Hernández espabiló en el último tramo, no fue suficiente para poner las tablas en el luminoso. Los de la Universidad Católica se llevaron el primer derbi del año y se sitúan a un solo punto de los aguileños.

Ficha técnica

UCAM Murcia: Ackermann, Héctor (Fer Román, 82’), Alvarito, Javi Ramírez, Omar Jaiteh, Pablo Hernández (Juanma Bravo, 69’), Urcelay, Aquino, Ale Marín (Pontones, 77’), Soto y Mizzian (Xente, 69’).

Águilas: Salcedo, Terranova, José Mas (Kevin Manzano,63’), Antonio Sánchez, Pedrosa, Mario Abenza, Chris Martínez (Park, 72’), Uri (Fer Martínez, 82’), Keila (Ebuka, 46’), Mateo Enríquez y Ángel López (Pipo, 46’).

Goles: 1-0.Min. 33: Ale Marín.

Árbitro: Antonio Ramírez. Amarilla para los locales, Omar, Pontones y Pablo Hernández.

Campo: Heredia 21 La Condomina.