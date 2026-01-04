Rubén Mesa capitanea la victoria de la Minera

La Minera arranca el 2026 con fuerza. Los de Checa superaron en una jornada dantesca a un Puente Genil que arrancaba el choque marcando la zona de playout con los mismos puntos que el cuadro cartagenero. Y en medio de un día marcado por la incesante lluvia y el viento, emergió la figura de Rubén Mesa. El ariete pacense marcó un gran doblete que sirvió para amarrar tres puntos vitales en la hoja de ruta del cuadro del Llano del Beal. Más allá de los tres puntos, la Minera volvió a ser el equipo enérgico, compacto y seguro que maravilló en el primer tercio de competición. Ante la ausencia de Petcoff, Kamal y Ayala sostuvieron a los suyos en la medular con un Javi Vera por el flanco izquierdo que sigue a un nivel estelar. El mediocampista murciano fue el encargado de forzar el clamoroso penalti que transformó Rubén Mesa al ‘Estilo Panenka’. El capitán de la Minera sumó el segundo al electrónico poco después al cazar un balón suelto que había cedido el portero visitante tras desviar un remate anterior. El delantero local pudo marcar un gran hat-trick en el segundo acto, pero la jugada quedó invalidada por fuera de juego. Los visitantes recortaron distancias también desde el punto fatídico. Marcos Pérez no falló ante Álex Lázaro.

Las imágenes de la victoria de la Deportiva Minera frente al Puente Genil / Iván Urquízar

Enfrente, el Puente Genil eléctrico y peligroso de la primera parte se fue deshaciendo a marchas forzadas sin casi inquietar a Álex Lázaro más allá de algún remate de media distancia. En ese contexto, Checa dio entrada a su primer refuerzo invernal. Pitu sustituyó a un Kike Carrasco discreto que sigue lejísimos de aquella versión brillante del arranque de competición. El flamante fichaje minero, por su parte, dejó interesantes detalles de su calidad en la mediapunta, cayendo en ocasiones desde banda y aportando mucho dinamismo. Otra de las grandes noticias de la tarde se correspondió con el retorno de Roberto Alarcón. El extremo murciano retornó al flanco izquierdo desde que se lesionase en los primeros compases del infausto derbi ante el Águilas a mediados de noviembre. Con este resultado, la Minera se queda a dos puntos de los puestos de promoción de ascenso antes de visitar al Estepona.