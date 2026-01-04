El Real Murcia necesita empezar el 2026 con buen pie

El Real Murcia abre esta noche (21.00 horas, televisado por Movistar y Football Club) en El Palmar el calendario oficial de 2026. Es el primer paso competitivo de un año que en Nueva Condomina se ha señalado en rojo como el del regreso al fútbol profesional. El duelo ante el Atlético Sanluqueño se presenta como una prueba de madurez y sobre todo para confirmar que se inicia el año con el mismo chip competitivo con el que se acabó el anterior, para un equipo grana que aspira a convertir sus ambiciones en hechos y que sabe que cada punto cuenta en el camino hacia el ansiado ascenso. El inicio del curso con Joseba Etxeberria fue tan pobre que ahora, mientras el equipo no se estabilice en esa zona de privilegio y se acerque al primer lugar, la sensación es que cada choque es clave por estar viviendo en el alambre.

Adrián Colunga, en la banda del Cartagonova durante el derbi frente al Cartagena. | IVÁN URQUÍZAR / Iván Urquízar

El Real Murcia llega a Sanlúcar de Barrameda con la intención de dar un golpe encima de la mesa. El cuadro grana viajó ayer y a mitad de camino realizó un último entrenamiento en Granada para soltar piernas y evitar que el largo viaje no hiciera mella en los jugadores para estar al 100% hoy. El Palmar es uno de esos escenarios donde los partidos rara vez se regalan. El Atlético Sanluqueño suele crecerse ante su afición, convierte el encuentro en una batalla de ritmo alto y disputa constante y obliga a los rivales a ofrecer su mejor versión si quieren salir con botín. No es extraño que equipos llamados a estar arriba sufran en este feudo. Es cierto que el conjunto verdiblanco no está mostrando esta temporada la fiabilidad de cursos anteriores como local, pero sigue siendo un adversario peligroso. Sin ir más lejos, el Cartagena cayó aquí con estrépito (3-0), en una de las actuaciones más sólidas del Sanluqueño en lo que va de campaña. Eso sí, lo cierto es que el equipo acabó el 2025 de la peor manera posible con una derrota dolorosa ante el Sevilla Atlético en un choque que lo tenía ganado gracias al tanto de Zequi, pero recibió dos goles del filial sevillista en el descuento.

En el apartado deportivo, todo apunta a que Colunga apostará por un once muy similar al que firmó la última victoria liguera ante el Europa por 3-1, un partido que dejó una primera parte de gran nivel por parte de los granas. La defensa parece clara, con Alberto González y Héctor Pérez asentados en el eje de la zaga, este último tras su renovación y sin movimientos en el mercado que alteren el equilibrio atrás. David Vicente y Jorge Mier tienen todas las papeletas de estar en los laterales. Junto a Sekou, en la sala de máquinas, lo normal es que aparezca Isi Gómez, uno de los líderes ahora del equipo. En las bandas, Álvaro Bustos es fijo, mientras que la principal incógnita reside en la otra apuesta. Colunga deberá decidir si mantiene a Cristo Romero en una posición más adelantada a la suya natural o si opta por Pedro Benito, una elección que condicionaría la entrada de David Flakus. Matices tácticos que pueden resultar decisivos en un partido que se prevé exigente.

El mensaje dentro del vestuario es claro: el ascenso se logra en campos hostiles como El Palmar.