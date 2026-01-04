Carreras populares
Ramón Navarro y Eva Sánchez ganan la Carrera del Niño
La prueba se celebra en San Javier a favor de Afacmur en una jornada fría y mojada
Gaspar Zamora
Ramón Navarro, bicampeón de la Ruta de las Fortalezas, y Eva Sánchez fueron los vencedores de la undécima edición de la Carrera del Niño de San Javier, que se celebró a beneficio de Afacmur bajo la organización del club Vive San Javier y del ayuntamiento. Navarro paró el crono en 34:04, siendo segundo Miguel Balsalobre (34:26), y tercero el ultramaratoniano de San Pedro del Pinatar Kiko Martínez (34:32), campeón el pasado año de la 101 de Ronda. Por su parte, Eva Sánchez fue la primera dama con 37:57, seguida por Alma Quintana (40:30) y Nerea Carrió (43:12). En la distancia de cinco kilómetros, Francisco Javier Ruzafa y Hanns Folt fueron los campeones, con Francisco Ortigosa y Javier Meroño, en hombres, y Amelia Gorska y Charlotte Mota, en mujeres, subiendo también al podio.
