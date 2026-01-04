El Lorca Deportiva rompe su racha negativa

El Lorca Deportiva rompe la racha de tres partidos sin ganar al imponerse al Almería B, por la mínima, en un mal partido que tuvo como gran protagonista al joven meta, Fran Arbol, quien evitó con un antológico paradón que el resultado fuera otro. Aun así, el Lorca Deportiva fue justo vencedor y sigue en la zona alta.

Se abrió el telón en el estadio Artés Carrasco en el 2026. El técnico local, Sebas López, volvió a confiar en los de siempre una vez que el capitán, Sergi Monteverde, regresó al once tras cumplir un partido de sanción. Esta vez estuvo acompañado en el centro de la defensa por Tafalla debido a las molestias de Fromsa. El último en llegar, el gaditano Dani García, empezó en el banquillo. Los jugadores locales rindieron un homenaje al equipo de fútbol, inclusive al Lorca Deportiva, al salir con ellos al terreno de juego.

Los locales salieron con mucha actitud ofensiva, metiendo desde el pitido inicial mucha intensidad a todas las acciones, encerrando al filial almeriense en su campo. El Almería B se mostró como es el técnico, José María Salmerón, muy lento en todas las acciones y defendiendo con los once hombres. Y eso que su equipo está muy lejos de la permanencia y necesitaba los tres puntos. En el primer cuarto de hora, Willy, Acevedo y Naranjo no se lo pensaron en los respectivos lanzamientos con cierto peligro. Pero la primera ocasión muy clara la tuvo el Almería a los seis minutos, donde Fran Arbol evitó el gol visitante.

A medida que pasaban los minutos, el Lorca fue cayendo en la red del Almería Bajó el ritmo; el juego fue más previsible, con serias dificultades para llegar al área visitante debido, sobre todo, a la gran cantidad de hombres que los almerienses acumulaban en su área.

Con más corazón que cabeza, el Lorca intentaba tener el balón, mientras que el Almería desesperaba a todos con sus continuas pérdidas de tiempo, sin ninguna prisa a la hora de jugar. Muy decepcionante lo que se vio de un filial cuyos jugadores seguían las indicaciones de un viejo conocido por la afición lorquina, Salmerón.

Los últimos minutos del primer tiempo fueron desesperantes. El Lorca tenía el balón, pero todos iban andando. Se lo ponían fácil a la defensa visitante. En el minuto veintiocho, el público pidió penalti cuando Jaime Escobar entró al área y dio la impresión de que fue derribado. Otro susto ocurrió cuando el colegiado se equivocó al mostrar la tarjeta roja a Tafalla, aunque rectificó rápido y sacó la amarilla. Cuando parecía que se iba a llegar al descanso sin goles, llegó la acción que permitió a los de casa adelantarse en el marcador.

Celebración del gol del Lorca Deportiva / Lorca Deportiva

El bullense Morros puso mucha actitud en un balón dentro del área y logró el premio de ser derribado de una forma muy clara. El penalti lo lanzó Sergi, repelió Jesús López, pero tras dos rechaces, el propio Sergi anotó el tercer tanto en la presente campaña. Restaban dos minutos más el descuento para el final. En ese tiempo, Naranjo pudo ampliar la cuenta, pero delante del meta disparó al aparcamiento. Finalizó el primer tiempo con una victoria justa de los locales, los únicos que quisieron ganar.

Infumables los primeros veinte minutos del segundo tiempo. Ningún equipo dio más de dos pases. Muy lento todo y aburrición general.El entrenador local también lo vio e hizo tres cambios de una tacada buscando tener más control del balón y sobre todo más presencia en el área visitante, donde no se había asomado el equipo lorquino durante muchos minutos. En el minuto sesenta y siete, pudo marcar el Lorca Deportiva tras una acción a balón parado. Falta lateral al segundo palo y allí, Fromsa, de cabeza pudo marcar, pero salvó un defensa en la misma línea de gol.

Otro cambio ofensivo introdujo Sebas López. Entró al campo Juan Hernández, quien está con un pie dentro y otro fuera. De este salió una buena jugada en el minuto veintisiete, pero su disparo lo repelió una pierna de un defensor almeriense. El Lorca no mejoró con los cambios. Es más, el Almería se lo empezó a creer y empezó a tener más presencia en el área local. Los cambios que introdujo Salmerón dieron otro aire a su equipo.

Pasaban los minutos y el resultado era inquietante. En el minuto 78, el portero local Fran Arbol salvó a su equipo del empate. Taufek se marchó de todos tras un contragolpe, sacó un disparo seco dentro del área y el meta cedido por el Granada realizó un paradón que mereció la felicitación del delantero al portero. No se veía fresco al equipo ni con los cambios. El Almería seguía metiendo miedo.

El Almería terminó el partido en el área local. Los cinco minutos de tiempo añadido fueron interminables, pero el marcador ya no se movió.