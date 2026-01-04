El Hozono Jairis sella su pase a la Copa en el debut de Laura Gil y Berstch

El Hozono Global Jairis selló su pasaporte para la fase final de la Copa de la Reina con una victoria ante el Innova Leganés (72-64) en el estreno de la murciana Laura Gil y de Morgan Berstch con las de Alcantarilla. Las murcianas lograron la victoria a base de cemento armado, que significa más allá de un simple triunfo liguero. Las decanas sellaron su clasificación para una cita que defenderán como campeonas y a la que llegarán con la ambición intacta y con opciones reales de hacerlo como cabezas de serie.

El partido exigía oficio, paciencia y temple, manos de artesano ante un Leganés que planteó una trampa espesa, un duelo incómodo, pero donde el Jairis supo amasar el encuentro con inteligencia, colocando ladrillo a ladrillo los cimientos de una victoria madura. La rotación dio oxígeno, el bloque respondió y el crecimiento de Mataix y Prieto volvió a ser una constante que explica el excelente momento del equipo murciano en este tramo final de la primera vuelta para firmar su octava victoria del curso.

Los primeros minutos fueron de intercambio, pero bastó la entrada de las segundas unidades para que el Jairis tomara el control. Prieto, Mataix y Vonleh castigaron por dentro y por fuera, obligando al Leganés a resistir como pudo hasta el cierre del primer cuarto (18-14).

Debut de Laura Gil

El segundo acto dejó una imagen para la historia del club: Laura Gil debutó con la camiseta del Jairis. La mejor deportista de la Región de Murcia pisaba la pista como decana por primera vez y lo hacía en un contexto de máxima exigencia. Su presencia aportó solidez, carácter y liderazgo. Dos tiros libres suyos marcaron el inicio del despegue local, aunque fue Prieto quien asumió galones en ese tramo, manejando el ritmo del partido con maestría. Al descanso, el Jairis mandaba con autoridad contenida (35-29).

Laura Gil, en un momento del partido entre el Hozono Global Jairis y el Leganés / Juan Carlos Caval

Tras el paso por vestuarios llegó el momento de levantar la estructura definitiva. El tercer cuarto fue una declaración de intenciones: rebote cerrado, defensa firme y un parcial demoledor que, unido al acierto de Berstch y a la cuarta falta de Dodson, permitió alcanzar la máxima ventaja hasta el momento (59-48).

El Leganés aún agitó el partido en el último cuarto, acercándose peligrosamente (68-61), pero el Jairis no perdió la calma. Ayuso se puso el casco de arquitecta, distribuyó con criterio y alimentó a Massey, Berstch y Gil para edificar una victoria que vale por un objetivo mayor, volver a la cita copera.

Con una jornada por disputar, las de Bernat Canut dependen de sí mismas para ser cabezas de serie en la Copa de la Reina, favorecidas por la diferencia general. El último plano del proyecto pasa por vencer el próximo miércoles al Araski. El Jairis ya tiene los cimientos. Ahora quiere volver a levantar algo grande.

Ficha técnica

CB Hozono Global Jairis: Ayuso (3), Alarcón (5), Lou López (7), Ekh (7), Massey (8) -cinco inicial-; Prieto (11), Mataix (2), Vonleh (12) Gil (6) y Berstch (11).

TSN Leganés: Sangaré (15), Driessen (6), Lahuerta (6), Herlihy (7), Andelova (10) - cinco inicial-; Dodson (9), Bermejo, Espín (8), Dudasova (3) y Togore.

Marcador cada cuarto: 18-14, 35-29 (descanso), 59-48 y 72-64.

Árbitros: Sánchez González, Areste Giralt y Fanes Marginet.

Cancha: Pabellón Fausto Vicent. 1.200 espectadores.