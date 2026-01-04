El Hozono Jairis, ante un partido con doble estreno

Con el estreno de la mejor jugadora murciana de la historia, Laura Gil Collado, y el regreso de una ala pívot que fue clave en el mayor hito del club, Morgan Bertsch, afronta hoy el Hozono Global Jairis un partido ante el Innova Leganés (12:00 horas) donde no puede fallar para llegar a la última jornada con una plaza de la Copa de la Reina garantizada.

El pabellón Fausto Vicent será el escenario de un duelo donde por fin se verá a Laura Gil con una camiseta de un equipo de la Región. En sus inicios militó en el Santo Ángel y el CB Capuchinos. Pero desde hace diecisiete años, la subcampeona olímpica en Río de Janeiro y triple medallista de oro con la selección española en un Eurobasket, inició un periplo que le ha llevado a pertenecer a los mejores clubes de España. A sus 33 años de edad y en plena forma, llega a Alcantarilla para dar un salto de calidad a una plantilla que se había quedado coja después de algunas bajas, unas por motivos deportivos y otras por lesiones, que había sufrido el Jairis. Además, ahora sin competición europea, las de Bernat Canut se pueden centrar en la Liga Femenina Endesa y convertirse en un rival temible hasta para los grandes de la competición.

Bertsch, jugadora del Hozono Global Jairis, durante un partido de la pasada temporada / Fransico Peñaranda

Y para redondear la plantilla, también esta semana el club anunció el regreso de Morgan Bertsch, quien vuelve al club de Alcantarilla tras jugar la primera parte de la temporada en el Athinaikos griego. La ala pívot de 28 años y 1,93 metros fue una de las piezas angulares del proyecto que hizo historia la pasada campaña, en la que promedió 13,2 puntos y 3,8 rebotes.

Un rival con muchas armas

Las alcantarilleras, que tienen siete victorias y seis derrotas, podrían sellar hoy la clasificación para el torneo copero que se celebrará en Tarragona. Para ello deben vencer a un Innova Leganés que tiene un triunfo menos -es octavo- y que en la pasada jornada derrotó al Perfumerías Avenida con una gran actuación de Aminata Sangare, ala pívot que anotó 25 puntos. Sin embargo, la máxima anotadora del club madrileño, un recién ascendido, es Maya Dodson, con una media de 12,4. La escolta checa Gabriela Andelova y la holandesa Noortje Driessen también son dos jugadoras a tener muy en cuenta del equipo que dirige Javier Fort.