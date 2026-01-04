El UCAM Murcia, peleado con el aro ante el Gran Canaria

Si el UCAM Murcia CB no fuera un equipo aguerrido y con un amor propio fuera de toda duda, un partido como el disputado ante el Gran Canaria lo habría perdido por veinte o más puntos. Pero solo cayó por cinco (77-72). Porque el conjunto de Sito Alonso, en su segunda derrota fuera de casa de la temporada, estuvo peleado con el aro. En su anotación más baja de la temporada, acabó con un porcentaje de un 47% en tiros de dos, un 27% en triples y un exiguo 65% en tiros libres, lo que provocó una gran frustración. Todo un drama el que vivió en el tiro el equipo universitario, que por primera vez en la temporada enlazó dos derrotas consecutivas.

El rebote y, sobre todo, el carácter, fue lo único que sostuvo a una escuadra que se quedó en solo ocho puntos en un tercer cuarto para olvidar. Las Islas Afortunadas, otra vez esta misma temporada, se convirtieron en desafortunadas porque la única derrota sufrida anteriormente a domicilio la vivió en Tenerife. Solo Mike Forrest, con 20 puntos, y Dylan Ennis, con 14, estuvieron en dobles dígitos frente a un rival que elevó notablemente sus prestaciones defensivas tras el descanso y que acabó con la frescura que había tenido durante muchos minutos de los dos primeros períodos.

Dylan Ennis entra a canasta en el Gran Canaria-UCAM Murcia / ACB Photo

En un primer cuarto bastante trabado, con muchos contactos, el Gran Canaria comenzó buscando dentro de la zona a Mike Tobey, quien hizo los seis primeros puntos para los locales aprovechando los cambios defensivos de los universitarios. Un triple de Nakic y otro de Ennis sostuvieron a un UCAM Murcia que ya mostró poca fluidez ofensiva (6-7). Pero un 3+1 de Nico Brussino que le costó la segunda falta personal a Raieste rompió la igualdad y llevó a los insulares a lograr un parcial de 6-0 (14-9). Con los sistemas prácticamente desactivados por la defensa amarilla, los de Sito Alonso tuvieron que tirar del talento individual, encontrándolo en Radebaugh y Mike Forrest, quien con un triple a 14 segundos para el final dejó un 19-18 en el marcador al final del primer cuarto.

Con Moussa Diagne en pista desde el final del primer cuarto, el UCAM elevó sus prestaciones en defensa. El senegalés, sin embargo, no volvió a disfrutar de minutos. El Gran Canaria no encontró el recurso de Tobey y se nubló. Ni una falta antideportiva de Hicks paró a los universitarios, que lograron un parcial de 1-7 gracias a la inspiración de Forrest y a una canasta de Sant-Roos (20-25, min. 13) que obligó a Jaka Lakovic a pedir un tiempo muerto.

Logró la reacción que esperaba el entrenador local porque su equipo consiguió un parcial de 9-0 con un Brussino en estado de gracia que anotó un triple muy lejano, para después sumar una canasta en la zona que puso el 29-25 (min. 15)

Ennis y Nakic apretaron el marcador (31-29) tras un tiempo muerto de Sito, pero el UCAM tenía un problema: la velocidad de Albicy no la podía contrarrestar DeJulius. Y el Gran Canaria volvió a cobrar una ligera distancia (36-31) gracias a las asistencias del francés a Wong y Brussino. Pero llegó un momento en el que el base galo se quedó como el único recurso de su equipo de ataque y el UCAM, madurando más sus ataques contra una defensa en zona, se situó 40-38 tras un triple de Ennis.

Apareció Brian Angola para hacer un triple (43-38), pero con paciencia y buscando debajo del aro a Devontae Cacok, consiguió de nuevo el UCAM#generar las dudas en el Gran Canaria (43-42, min. 19). Lo vio claro Lakovic, que pidió un tiempo muerto porque su rival también estaba dominando el rebote y gracias a ello logró darle la vuelta al marcador con una canasta de Ennis (43-44) cuando se llegó al descanso.

Las faltas personales y solo 8 puntos en el tercer cuarto

Las faltas personales lastraron en el inicio del tercer período al UCAM Murcia. Cacok cometió rápidamente la cuarta y se tuvo que ir al banquillo. En solo dos minutos y medio, los universitarios entraron en bonus, una situación peligrosa. El rebote volvió a salvar a los visitantes, que necesitaron más de tres minutos para anotar la primera canasta -un triple de DeJulius (47-47)-. El partido se trabó un poco más y entró en una fase de muchas faltas y pocos puntos, pero el que desatascó la situación fue el Gran Canaria con un parcial de 9-0 que obligó a Sito Alonso a solicitar un tiempo muerto. Solo tres puntos en siete minutos de juego y demasiadas pérdidas de balón dispararon a los locales (56-47, min. 28) y pusieron cuesta arriba un choque que había estado hasta ese momento muy igualado.

Por fin logró desatascarse el UCAM con un triple de Forrest gracias a otro rebote ofensivo (57-50), pero el acierto brillaba por su ausencia. Y pese a ello, merced a dos tiros libres del base estadounidense (59-52), logró llegar con vida al último cuarto.

Zona, sin pívots, dos bases...

No cambió la situación en el último período. Pronto se fueron al banquillo Raieste y Cacok con cinco faltas personales. Y el Gran Canaria se escapó en el marcador (65-54). Probó dos situaciones Sito Alonso buscando una reacción. Primero, con un quinteto sin pívots, pero la fórmula le duró poco por la eliminación del alero estonio. Y después, una defensa en zona 3-2. Entre medias, una jugada donde hasta seis jugadores acabaron por los suelos sin poder controlar el balón. Si el UCAM seguía en el choque era solo por su lucha encomiable, lanzándose a por todos los rebotes como si fuera el último. Y gracias a ello y a un nuevo experimento de Sito Alonso con los dos bases en pista, llegó un triple de Forrest y una canasta tras robo de balón de DeJulius que volvió a meter miedo a su rival (68-64, min. 37). Paró el partido Lakovic, que vio cómo se había esfumado el colchón adquirido por su equipo (máxima de 11 puntos). Pero un 2+1 de Tobey y un triple de Brussino tras un error de los universitarios, fue otro jarro de agua fría (74-64, min. 38).

Pero no estaba todo dicho. Ennis anotó un triple -antes había fallado dos tiros libres- y los universitarios se volvieron a situar a seis puntos (74-68) para después colocarse a cinco (74-69). En ese momento falló un triple liberado Forrest y un buen ataque del Gran Canaria con una canasta bajo el aro de Pelos puso el 76-69. Aún Sant-Roos puso tensión (76-71), pero los locales también colaboraron con los errores en el tiro libre en un partido que concluyó con otro fallo desde la línea de personal de Ennis a 3 décimas de segundo del final. El partido ya estaba decidido, pero fue simplemente el reflejo de que el UCAM estuvo peleado con el aro.