Daniel Casas debuta hoy en el banquillo del Sanluqueño ante el Real Murcia

El Atlético Sanluqueño que se encontrará el Real Murcia esta noche es un equipo marcado por el reciente cambio en el banquillo. La llegada de un nuevo cuerpo técnico liderado por Daniel Casas el pasado 30 de diciembre en sustitución del destituido José Manuel Pérez Herrera, ha supuesto un necesario punto de inflexión para el conjunto de Sanlúcar de Barrameda, que busca reencontrarse con su mejor versión tras un inicio de temporada irregular.

El Sanluqueño ha apostado siempre por un fútbol más pragmático, consciente de sus virtudes y limitaciones. En casa, el equipo se siente cómodo en partidos cerrados, con líneas juntas, presión intensa y aprovechamiento del balón parado. La victoria ante el Cartagena es el mejor ejemplo de lo que puede ofrecer cuando encuentra su plan de partido: contundencia, eficacia y una comunión total con su grada. Veremos lo que cambia con el nuevo entrenador.

En el nuevo cuerpo técnico también figura Coke Andújar, exjugador de Primera División en el Sevilla FC y en el Rayo Vallecano, y también del Schalke 04 de Alemania. Su último club como profesional fue el Atlético Sanluqueño y ahora da el salto a los banquillos para ser la mano derecha del nuevo entrenador. El cuerpo técnico lo completan Alonso Bravo y Pablo Pulido.

Para el Real Murcia, el desafío será doble. No solo deberá adaptarse a un campo complicado y a un rival que ha recuperado confianza con el nuevo técnico, sino también imponer su condición de aspirante al ascenso. El estreno oficial de 2026 exige personalidad, oficio y ambición. Todo lo que se le presupone a un equipo que quiere que este año, por fin, sea el de su regreso al lugar que entiende como propio.