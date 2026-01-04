Consulta las previas de los equipos de Segunda Federación

UCAM Murcia - Águilas. El primer derbi del año, con la mirada puesta en el liderato

La mejor manera de comenzar un nuevo año es con un derbi regional, entre el UCAM Murcia y el Águilas. Además, si le sumas la pelea por el liderato, le añade una emoción mayor al partido. El encuentro se podrá seguir a través de Web Directo a partir de las 12:00 horas.

El cuadro universitario terminó el 2025, remontando posiciones en la tabla, consiguiendo un tres de tres en la semana clave, alcanzando la segunda posición. La derrota contra La Unión les condenó a descolgarse, un poco, de la lucha por el liderato. Hoy tienen la posibilidad de volver a engancharse y ponerse a un solo punto de los de Adrián Hernández.

“Nos vamos a enfrentar al equipo que mejor ha hecho las cosas a día de hoy, pero bueno, al final es un partido motivante. Si consiguiéramos los 3 puntos, nos acercaríamos aún más al objetivo del liderato y empezar el año con una victoria en casa nos daría mucha confianza para los próximos partidos”, mencionó Germán Crespo.

El rival del UCAM Murcia para este duelo, el Águilas, llega en estado de gloria. Acabó el año en la primera posición, y hoy tiene la posibilidad, si consigue los 3 puntos, de desmarcarse aún más de los universitarios y ponerse a 7 de distancia. Adrián Hernández está haciendo un gran trabajo con el cuadro aguileño, y espera comenzar el 2026 de la mejor manera.

“Vamos a apurar todas nuestras opciones hasta el final, pero entendemos la dificultad de este tipo de partidos. Además, el UCAM Murcia querrá redimirse de su última derrota, y lo va a poner muy difícil. Estos 3 puntos, más que importantes, son vitales para nosotros, sobre todo en tranquilidad, y de empezar con buen pie el 2026”, mencionó Adrián Hernández.

El derbi regional tiene mucho en juego para ambos conjuntos. Para el UCAM Murcia supondría volver a meterse en la pelea por el liderato, mientras que para el Águilas significaría volver a marcharse solo en la carrera por el ascenso directo.

Ñito González, jugador del UCAM Murcia / Prensa UCAM Murcia CF

El Lorca busca acabar con su mala racha ante el Almería B de Salmerón

Esta tarde a las seis el estadio Artés Carrasco va a ser el escenario del primer partido del 2026. Va a enfrentar al Lorca Deportiva, sexto clasificado, y al Almería B, tercero por la cola.

Los lorquinos están a dos puntos de los lugares de promoción de ascenso, mientras que los almerienses están a nueve de la salvación. Debido a los malos resultados del filial almeriense, hubo un cambio en la dirección técnica. Ahora el entrenador es un viejo conocido de la afición lorquina, Jose Maria Salmerón. En esa plantilla también está el meta Zorro, uno de los artífices del ascenso de los lorquinistas la pasada campaña. El jugador a seguir es el goleador Iker Burgos, autor de ocho dianas.

El Lorca afronta este partido con la intención de volver por sus fueros tras sumar tres jornadas sin ganar después de haber ganado siete partidos consecutivos.

La principal novedad podría ser la presencia del recién llegado mediocentro, Dani García, quien podría estar en el banquillo.

Los jugadores del Lorca posan para una foto durante un entrenamiento / Lorca Deportiva

Hasta última hora será duda Fromsa, mientras que el capitán Sergi volverá al once tras cumplir un partido de sanción.

Los números dan como favorito al Lorca Deportiva, pero el Almería llega a este partido tras empatar en el campo del Estepona y parece que está resurgiendo. Ha encajado veintidós goles por catorce de los lorquinos. Ha marcado once por diecisiete de los locales.

El partido será dirigido por el joven colegiado valenciano de veinticinco años, Octavio Herranz.

La Deportiva Minera recibe al Puente Genil con dos caras nuevas

La Deportiva Minera abre el año en casa con un duelo clave ante el Puente Genil. El conjunto rojillo recibe este mediodía, (a las 12:00, televisado por Webdirecto.com), al equipo cordobés en el estadio Ángel Celdrán, en un partido marcado por la necesidad de sumar de tres para no perder comba con la zona alta de la clasificación. Este choque servirá para terminar la primera vuelta del campeonato.

El equipo dirigido por Checa arranca este 2026 con el objetivo claro de mejorar sus registros y engancharse de lleno a la pelea por el ‘play off’ de ascenso. Actualmente, la Minera ocupa la décima posición con 22 puntos, a cinco de los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias, una distancia que obliga a no conceder margen de error, especialmente en su feudo.

Para este encuentro, el técnico rojillo contará ya con Pitu y con Simón Moreno, las dos caras nuevas, de momento, en el mercado invernal. Todo apunta a que ambos futbolistas podrían disponer de sus primeros minutos con la camiseta minera, aportando frescura y nuevas alternativas a un equipo que busca dar un salto competitivo en esta segunda parte del curso.

El Ángel Celdrán debe ser uno de los grandes aliados del conjunto cartagenero. La Deportiva Minera ha sumado 15 de sus 22 puntos como local, mostrando una notable fiabilidad ante su afición, aunque desde el cuerpo técnico se insiste en que ese rendimiento debe ir a más si se quiere aspirar a cotas mayores y reducir la distancia con la zona noble.

Una jugada del partido entre la Deportiva Minera y el Extremadura / Loyola Pérez de Villegas

Enfrente estará un Puente Genil que llega con los mismos puntos en la clasificación, pero situado en puestos de ‘play out’. El conjunto cordobés está acusando sus problemas lejos de casa, donde únicamente ha sido capaz de lograr dos victorias y un total de siete puntos, cifras que reflejan sus dificultades como visitante y que tratará de mejorar en su visita a la Región.

En el capítulo de bajas, la Minera no podrá contar ya con Eghosa Bello, delantero que no ha cumplido con las expectativas y que ha abandonado la disciplina rojilla, mientras que la dirección deportiva continúa trabajando en el mercado para reforzar la plantilla y dotar al equipo de mayores recursos de cara al tramo decisivo del campeonato.

Con todos estos ingredientes, el duelo ante el Puente Genil se presenta como una prueba de fuego para una Deportiva Minera que necesita empezar el año con buen pie en el Ángel Celdrán y lanzar un mensaje claro a sus rivales en la lucha por el ascenso.

El Yeclano se aferra a La Constitución para iniciar el año con una sonrisa

El Yeclano Deportivo abre el año 2026 este domingo con un compromiso de altura en el estadio de La Constitución. A LAS 16:30, el conjunto azulgrana afronta el último encuentro de la primera vuelta frente al Atlético Antoniano.

No es un partido más en el calendario. El Yeclano llega a la cita consciente de que una victoria le permitiría seguir enganchado al vagón noble de la clasificación. La quinta plaza, la que abre las puertas del playoff de ascenso, se encuentra a tan solo tres puntos, una distancia asumible que convierte este choque en una oportunidad estratégica para reafirmar su candidatura a cotas mayores.

El parón navideño sentó bien al equipo dirigido por Iván Ruiz, que se marchó de vacaciones con buen sabor de boca tras asaltar la Ciudad Deportiva con un trabajado triunfo por 0-1 ante el Atlético Malagueño. Ese resultado permitió a los azulgranas coger oxígeno, reforzar la confianza del vestuario y cerrar el año natural con una sonrisa, algo siempre necesario en una categoría tan exigente y competitiva.

Si hay un argumento sólido al que aferrarse en Yecla es el rendimiento como local. La Constitución se ha convertido en un auténtico fortín: cinco victorias, un empate y una sola derrota en siete encuentros avalan la fiabilidad del Yeclano ante su afición. Buena parte del botín de puntos logrado hasta ahora se ha cimentado en casa, donde el equipo muestra su versión más reconocible y competitiva.

Iván Ruiz, entrenador del yeclano, en su etapa en el Calahorra / CD Calahorra

Curiosamente, el Atlético Antoniano presenta un perfil casi opuesto. El conjunto andaluz es uno de los mejores locales del grupo, con 19 puntos sumados en su estadio, pero lejos de él baja de manera notable sus prestaciones. Como visitante, es uno de los equipos con peores registros, con apenas cinco puntos logrados y una sola victoria en siete desplazamientos.

Para este choque el cuadro azulgrana cuenta con un refuerzo. Se trata del centrocampista Marwane Sennouia, que llega procedente del Amorebieta y que puede tener sus primeros minutos como nuevo futbolista del cuadro del Altiplano.

Un contexto que invita al optimismo moderado en Yecla, donde el Yeclano Deportivo quiere arrancar 2026 con paso firme, sumar tres puntos de oro y seguir alimentando un sueño que, jornada a jornada, empieza a tomar forma.