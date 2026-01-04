El Caesa Cartagena no levanta cabeza contra el Fuenlabrada

El Grupo Caesa Cartagena se desvaneció de nuevo en el Palacio de los Deportes. El conjunto albinegro sufrió ante el Flexicar Fuenlabrada su duodécima derrota de la campaña en Primera FEB. Y se empina su salvación en la segunda categoría del baloncesto español. El equipo madrileño sumó más de la mitad de sus puntos (57 de 88) a base de triples (19) y noqueó sin discusión a un cuadro portuario muy reducido por la ausencia de Jordan Davis.

El Caesa amaneció con un quinteto inédito con Garuba. Enfrente asomaba la amenaza de Renfroe y Benite. Pese a tanta munición los dos equipos arrancaron nublados de ideas, fallones desde el perímetro y con los bolsillos llenos de pérdidas. Mandaban las defensas y el 0-0 en el marcador no se movió hasta pasados 2 minutos, una eternidad. El conjunto albinegro fallaba una tras otras hasta que Webster asistió a Domenech para (2-9). El jugador local se multiplicaba en ataque mientras en el tablero contrario el equipo visitante abusaba del triple frente a la endeble defensa portuaria. Pese a ello, los chicos de Félix Alonso se arremangaron y consiguieron cerrar el primer cuarto por delante en el electrónico (20-19).

La chispa exterior de un veterano como Benite la replicó Rivera en otro arranque trabado en la producción ofensiva en las dos orillas. El choque parecía por momentos un simple concurso de triples más que un encuentro de baloncesto, señal de que escaseaban los espacios en la pista. Y eran más los errores que los bingos. "Más dureza", pedía Iñaki Martín. El candado madrileño lo intentaba romper River, el dueño de las llaves. En los visitantes ardían Rigot y Benite, dos metralletas. Un par de triples seguidos de los visitantes permitían dar un estirón a Flexicar Fuenlabrada para encarar al frente la segunda mitad del encuentro (39-57).

Al rescate, Rivera. El jugador albinegro tomó de la pechera a los locales para seguir en la pelea. Pero el mejor solista necesita de la orquesta y al Caesa le saltaron las costuras por atrás, incapaz de frenar los tiros exteriores de los madrileños. El Flexicar defendía con la fiebre que inyecta Martín y sumaba muchos más efectivos en ataque, entregado al triple. El Grupo Caesa Cartagena estaba desarbolado, víctima del mal juego, condenado por sus pérdidas y solo doce asistencias.

Ficha técnica

Grupo Caesa Seguros Cartagena: Garuba (10), Idehen (2), Webster (11), Svejcar (5), Domenech (4) -cinco inicial-; Saavedra, Polynice (10), Martín, Rivera (20), Harguindey, Ayesa (3) y Faverani (10).

Flexicar Fuenlabrada: Renfroe (11), De Bisschop (10), Benite (26), Manchón (10), Belemene-Dzabatou (11) -cinco inicial-; Kasibabu, Aurrecoechea (2), Rigot (15), Vidarte, Díaz (3) y Stolbetskiy.

Marcador cada cuarto: 20-19, 39-56 (descanso); 56-73 y 75-88 (final).

Árbitros: Morales Ruiz, García Crespo y García Santos.

Cancha: Palacio de los Deportes de Cartagena.