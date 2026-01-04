El Caesa Cartagena debe acabar con su crisis ante el ‘Fuenla’

El Caesa FC Cartagena, el equipo con peor racha de Primera FEB -ha perdido sus diez últimos partidos-, arranca 2026 con la esperanza de remontar el vuelo. Después de reforzarse con Jordan Davis, Chayce Polynice y Kobe Webster, la plantilla que aún sigue dirigiendo Félix Alonso necesita acabar cuanto antes con una dinámica que le ha llevado a ser el penúltimo clasificado.

Esta mañana recibe en el Palacio de los Deportes (12:00 horas, LaLiga+) al Flexicar Fuenlabrada. Pese al pasado ACB del conjunto madrileño, se trata de un rival propicio. La crisis económica ha atizado con dureza al club fuenlabreño, que solo ha ganado cinco encuentros esta temporada. Su plantilla se elaboró a última hora bajo la dirección de Joseba Martín como entrenador. Dos veteranos que lograron el ascenso con el Real Betis, Vitor Benite, ex del UCAM Murcia que es el máximo anotador con 17 puntos de media, y Alex Renfroe, fueron los fichajes más importantes junto a De Bisschop, pero el estadounidense está de baja por una rotura del menisco externo de la rodilla derecha.

Caesa Cartagena - Leyma Coruña / Loyola Pérez de Villegas

El equipo de Cartagena, que vivió en 2025 las dos caras del baloncesto, perdió en la pasada jornada en la pista del HLA Alicante. No conoce la victoria desde el pasado 11 de octubre, cuando derrotó en la tercera jornada al Alimerka Oviedo (82-78) en casa. Desde entonces ha acumulado diez derrotas, la mayoría de ellas por amplias diferencias, ofreciendo una imagen pobre que debe cambiar para huir del descenso. Pese a la racha y las sensaciones negativas que ofrece el equipo, el club ha mantenido la confianza en el entrenador, puesto que considera que es la mejor solución para sacar al Caesa Cartagena de la crisis. Pero hoy se presenta un partido clave, donde ya no valen excusas y los albinegros, que están perdiendo el apoyo de la afición, están obligados a ganar.