Fútbol
Entre 90 y 170 euros los abonos de segunda vuelta del FC Cartagena
El club albinegro promociona una campaña de media temporada en una de las primeras medidas de Alejandro Arribas como presidente del consejo
Dos días después de firmarse ante notario el acuerdo definitivo por la compra del FC Cartagena, la primera medida de Alejandro Arribas como presidente del consejo de administración ha sido la de anunciar y promocionar la campaña de abonados de la segunda vuelta. Once partidos tiene por delante el cuadro albinegro, contando con el Ibiza de la próxima semana, que pertenece a la primera vuelta. Desde mañana, lunes 5 de enero, este abono estará disponible para su compra en oficinas o a través de internet coincidiendo con la festividad de los Reyes Magos con un coste de 170 euros el más elevado y 90 el más bajo.
Ibiza, Europa, Sevilla Atlético, Marbella, Sabadell, Teruel, Sanluqueño, Antequera, Nàstic, Alcorcón y Betis Deportivo. Esos son los rivales del FC Cartagena en el Cartagonova hasta final de temporada. A tenor del tramo decisivo de la temporada, en el que el cuadro de Javi Rey decidirá su rumbo y consecución del objetivo, Alejandro Arribas ha decidido ofertar el abono de segunda vuelta días después de hacerse con el control del club. Una petición de buena parte de la afición para conseguir liquidez de cara al mercado invernal y más apoyo para el equipo en su feudo.
Las butacas más caras son las situadas en la tribuna alta y tribuna baja del Estadio Cartagonova. Con un precio de 170 euros para adultos y 85 para niños de 3 a 14 años. Por debajo de ese precio se encuentran los asientos del lado opuesto, en el lateral alto y bajo, desde los 130 euros para adultos y los 65 para la edad infantil. El precio más bajo es el de los fondos, tanto alto como bajo. 90 euros para los mayores y 45 para los más pequeños. Como añadido, los aficionados que adquieran esta promoción, obtendrán un 50 por ciento en el precio de sus entradas para un hipotético play off.
Bajo el lema 'es tu momento', el FC Cartagena trata de hacer un llamamiento a la afición cartagenera "en un tramo de la temporada donde cada partido y cada punto cuentan".
- La borrasca Francis llega a la Región de Murcia: primera alerta amarilla confirmada
- Cota de nieve a 300 metros el Día de Reyes en la Región: ¿Se repetirá la nevada de 2017?
- Dónde ver la estampa de nieve que prepara la borrasca Francis en Murcia en vísperas de la Noche de Reyes
- El Mar Menor entra en una nueva fase en 2026: menos lodos, más oxígeno y tecnología puntera
- Se suspende la llegada por aire de los Reyes Magos a la Región y numerosos municipios adelantan sus cabalgatas por la borrasca 'Francis
- El roscón de 200 metros de la plaza Circular vuelve a conquistar a los murcianos
- Apuñalan a una mujer en una reyerta dentro de una confitería en San Pedro del Pinatar
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño