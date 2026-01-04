Entre 90 y 170 euros los abonos de segunda vuelta del FC Cartagena

Dos días después de firmarse ante notario el acuerdo definitivo por la compra del FC Cartagena, la primera medida de Alejandro Arribas como presidente del consejo de administración ha sido la de anunciar y promocionar la campaña de abonados de la segunda vuelta. Once partidos tiene por delante el cuadro albinegro, contando con el Ibiza de la próxima semana, que pertenece a la primera vuelta. Desde mañana, lunes 5 de enero, este abono estará disponible para su compra en oficinas o a través de internet coincidiendo con la festividad de los Reyes Magos con un coste de 170 euros el más elevado y 90 el más bajo.

Ibiza, Europa, Sevilla Atlético, Marbella, Sabadell, Teruel, Sanluqueño, Antequera, Nàstic, Alcorcón y Betis Deportivo. Esos son los rivales del FC Cartagena en el Cartagonova hasta final de temporada. A tenor del tramo decisivo de la temporada, en el que el cuadro de Javi Rey decidirá su rumbo y consecución del objetivo, Alejandro Arribas ha decidido ofertar el abono de segunda vuelta días después de hacerse con el control del club. Una petición de buena parte de la afición para conseguir liquidez de cara al mercado invernal y más apoyo para el equipo en su feudo.

Las butacas más caras son las situadas en la tribuna alta y tribuna baja del Estadio Cartagonova. Con un precio de 170 euros para adultos y 85 para niños de 3 a 14 años. Por debajo de ese precio se encuentran los asientos del lado opuesto, en el lateral alto y bajo, desde los 130 euros para adultos y los 65 para la edad infantil. El precio más bajo es el de los fondos, tanto alto como bajo. 90 euros para los mayores y 45 para los más pequeños. Como añadido, los aficionados que adquieran esta promoción, obtendrán un 50 por ciento en el precio de sus entradas para un hipotético play off.

Bajo el lema 'es tu momento', el FC Cartagena trata de hacer un llamamiento a la afición cartagenera "en un tramo de la temporada donde cada partido y cada punto cuentan".