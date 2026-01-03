El UCAM Murcia pone a prueba su poder de reacción en Las Palmas

Cuatro días después de sufrir ante el Real Madrid la tercera derrota de la temporada, el UCAM Murcia CB afronta esta noche un duelo donde pondrá a prueba su fortaleza a domicilio -solo ha perdido un encuentro y lleva cuatro triunfos consecutivos-, y también esa capacidad de reacción que ha demostrado cuando ha tenido algún tropiezo esta temporada.

Fue en las Islas Canarias donde perdió su último encuentro como visitante, el pasado 18 de octubre, en la tercera jornada. Y hoy regresa a territorio insular, pero para enfrentarse al Dreamland Gran Canaria (20:00 horas, DAZN y Movistar), uno de los dos equipos que cambió la Eurocup por la Basketball Champions League y que dejó a los universitarios sin plaza directa en la ronda final del torneo europeo al que estaba ‘abonado’. El resto ya lo conocen los lectores: derrota murcianista en la final de la previa y a disputar la FIBA Europe Cup.

Sito Alonso ha centrado el trabajo tras la derrota ante el Real Madrid «en analizar todo un poco más y ver las cosas necesarias para ser más competitivos en el siguiente partido, pero también aprender que para jugar contra un rival del nivel del Real Madrid, no podemos renunciar a ser el UCAM», expresó ayer el preparador en rueda de prensa. Y es que los blancos anularon las muchas virtudes que tiene esta campaña el conjunto de Murcia.

"Sentimos que estamos en una posición donde todos los equipos quieren batirnos" Sito Alonso — Entrenador del UCAM Murcia

La consecuencia de ser el equipo revelación de la competición y estar en un momento dulce, es que todos los rivales saben que ganar a un equipo que hoy puede sellar su clasificación para la Copa del Rey incluso perdiendo, tiene un plus: «Creo que nosotros ahora sentimos que estamos en una posición donde todos los equipos quieren batirnos, que es normal. También nos pasó cuando quedamos segundos. Sabemos exactamente cuándo podemos tener más opciones de ganar y cuándo menos, y vamos a coger siempre con las que tenemos más opciones, que son luchar, defender y no depender de si metemos o no, aspectos que son propios de nuestra filosofía. No podemos abandonarlos ni un minuto del partido porque de lo contrario somos reconocibles. Estos días hemos trabajado en eso, pero tenemos cosas que pulir para no olvidarlas», explicó Sito Alonso.

¿Cambios en la plantilla?

Otras temporadas, por estas fechas, el club ha optado por hacer movimientos en la plantilla para refrescarla. Dado el funcionamiento actual, no se atisban, pero el técnico no lo descarta: «Los cambios en la plantilla pueden suceder», dijo. Pero después aclaró que las variaciones en las que está trabajando son tácticas, aprovechando la versatilidad de varios de sus jugadores: «Se pueden hacer cambios, no solo en jugadores, sino en situaciones diferentes en el campo que se pueden dar. Podemos darle un cambio a alguna cosa táctica y también de rotación de jugadores. Hay un montón de posibilidades que se pueden hacer. Por ejemplo, podemos dejar ahora que Forrest solo juegue al dos o que Falk lo haga al cinco para poder cambiar en todos los bloqueos, y todo eso cambia la forma de defender del rival», dijo.

Para el Gran Canaria hay mucho en juego esta noche. Quiere agarrarse el equipo de Jaka Lakovic a las pocas opciones que le quedan ya para estar en la Copa. Con 5 victorias y 7 derrotas, la última de ellas sufrida el pasado martes en Burgos, se encuentra a dos del Baskonia, que es octavo y con el que tiene que disputar un partido aplazado. El primer tercio de la campaña para los insulares ha estado marcado por la irregularidad. Capaz de ganar a domicilio al Tenerife y de perder en Burgos, aunque en las tres últimas jornadas ha sumado dos victorias.

El partido La Laguna Tenerife CB Canarias-CB Gran Canaria, en imágenes / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

De la calidad de la plantilla del Gran Canaria nadie duda y por ello Sito Alonso tiene claro que «debemos tener el control de las situaciones del juego con diferentes aspectos que ellos dominan, como el poste bajo de algunos jugadores, donde hacen mucho daño. Además, tienen individualidades en exteriores que les hacen muy peligrosos, imprevisibles en muchos momentos. Debemos tener claro lo que tenemos que jugar en cada momento, pero sobre todo buscando nuestras mejores opciones en cada acción de ataque, no esperando al último momento, no esperando a depender de si la metemos o no a nivel individual. Tenemos que jugar cada acción del sistema perfecta para poder ejecutar nuestro juego bien, y eso vamos a ver si podemos hacerlo en Gran Canaria», precisó el técnico, quien también recordó ante los dos próximos desplazamientos consecutivos, Gran Canaria y Bilbao, que «estamos tomando como normal ganar fuera de casa porque solo hemos perdido uno, pero tiene una dificultad increíble».

Lakovic: «Un rival agresivo y físico»

«Juegan con un estilo muy determinado, plantean los partidos siempre con una intensidad muy alta, con mucho contacto, al borde de las faltas, pero esa es su característica, con una línea exterior muy física y anotadora». Así definió al UCAM Murcia Jaka Lakovic, entrenador del Gran Canaria, quien también precisó que «tenemos que igualar su intensidad y su nivel de contacto, porque de no ser así, será muy difícil. Tendremos que proponer jugar tanto en zona como en defensa individual».