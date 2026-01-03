Real Murcia: sin «riesgos» con Moyita mientras vuelve Schalk

Adrián Colunga repasó, en la previa del choque frente al Sanluqueño, el estado de su plantilla. No ha tenido suerte con las lesiones el Real Murcia en la primera mitad de la temporada, pero comienza a recuperar efectivos para la causa. El primero que regresa para iniciar el año con garantías es Alex Schalk, que ha sufrido dos periodos de baja y no ha podido tener continuidad en su juego.«Schalk ya entrenó con el equipo y está todo perfecto», desveló el entrenador.

Sólo cuenta Colunga con dos bajas. La que ya se conocía de Sergio Moyita y la de Diego Piñeiro. «Diego está tocado y no estará en el partido», comentó sin más detalles. Sobre el centrocampista sí aportó más datos el entrenador. «Tuvo una rotura y hay que recuperar bien ese tipo de lesiones. Ahora empieza la transferencia en campo, que es cuando el proceso se acelera, pero no podemos correr riesgos, especialmente en una zona como el gemelo o el sóleo, en la que las recaídas son bastante peores que la propia lesión», expresó.

Asegura el entrenador que Moyita estará con el equipo en dos o tres semanas, aunque no se atreve a adelantar exactamente el tiempo de recuperación. El de Osuna sólo ha participado en seis partidos esta temporada, todos ellos como titular y todos ellos seguidos desde que estuvo disponible en la jornada 4 hasta que se lesionó tras la nueve.