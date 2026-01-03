El Real Murcia de Colunga, infalible fuera de casa

Diez cambios de entrenador ha habido ya en el grupo 2 de Primera RFEF, pero ninguno tan exitoso como el de Adrián Colunga por un Joseba Etxeberria que tenía último al Real Murcia. Está más que claro que el técnico asturiano ha cambiado la cara del cuadro murcianista y su rumo en la temporada. De parecer avocado al desastre a pelear por el ascenso directo. La racha que ha permitido al Real Murcia colocarse de nuevo entre los mejores comenzó en casa, pero se ha sustentado fuera. Colunga es infalible fuera de casa, con tres victorias de tres partidos disputados desde que asumió el cargo.

Viaja este fin de semana el Real Murcia hasta Sanlúcar de Barrameda para medirse al Sanluqueño. Primer partido del nuevo año y primera salida. No obstante, no tiene miedo Adrián Colunga a alejarse de la Nueva Condomina. De hecho, en sus mismas declaraciones en la previa del partido queda demostrada su confianza. «Preparamos todos los partidos para ganar, juguemos en casa o fuera. El equipo está entrenando fantástico y vamos a ir a por los tres puntos», expresó este viernes.

Esto es lo que ha marcado la diferencia entre un buen rendimiento y un desempeño imparable. Porque en Primera RFEF es muy difícil ganar como visitante. Lo normal es que los equipos protejan su feudo y cosechen así la mayoría de sus puntos, permitiéndose los tropiezos fuera de casa. No es el caso de este Real Murcia.

El conjunto grana es el tercer mejor visitante de la categoría sólo por detrás del Sabadell y el Atlético Madrileño. Han ganado los murcianistas tres encuentros -todos con Colunga-, han empatado dos y han perdido otros tres. Los cinco partidos en los que no sacó el Murcia los tres puntos se atribuyen a la ‘era Etxeberria’.

Ganó el Real Murcia en Sevilla frente al Betis Deportivo (1-2); venció también en Antequera (0-2) y se llevó los tres puntos del derbi (0-1) en el partido más complicado e igualado que ha tenido el técnico ovetense fuera de casa hasta el momento. También el más satisfactorio, frente al eterno rival regional. Sólo se ha dejado puntos Colunga en Nueva Condomina, donde firmó las tablas contra el Teruel (0-0) y donde se vio superado por el Sabadell (0-1).

Sekou pelea un balón durante el partido de este sábado en Antequera. / LOF

Y ahora, el Sanluqueño

Este fin de semana puede seguir agrandando Adrián Colunga su impecable racha como visitante frente al Atlético Sanluqueño. Aunque en el fútbol no hay nada escrito, todos los pronósticos apuntan a ello, ya que los gaditanos se encuentran entre los peores locales de la categoría. Sólo han ganado dos partidos en casa, han empatado cuatro y han perdido otros dos. Se enfrentan el domingo (21.00 horas) dos dinámicas opuestas.

No quiere confianzas Colunga y apunta al cambio de entrenador del Sanluqueño como una de las claves del encuentro. «No sabemos exactamente lo que nos vamos a encontrar, aunque con Coke Andújar allí (cuerpo técnico) podemos tener algunas referencias. No va a ser un partido sencillo, es el primero tras las vacaciones y tienen jugadores que pueden resolver situaciones por sí solos», expresó en la previa.

Lo que sí admite el entrenador es que «el descanso ha venido muy bien» a la plantilla después de la alta carga de minutos de diciembre. El infalible método de Colunga fuera de casa se vuelve a poner a prueba.