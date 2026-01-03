Mellado manda al Jimbee Cartagena a la final de la Supercopa de España

El Jimbee Cartagena volverá a disputar una final de la Supercopa de España, tercera de manera consecutiva, tras protagonizar otra tarde destinada a quedar grabada con letras de oro en la historia reciente del club. El conjunto cartagenero se impuso por 4-3 al Peñíscola en una semifinal vibrante, decidida, una vez más, en el último minuto, confirmando que este equipo se ha acostumbrado a caminar sobre el alambre… y a caer siempre del lado de la felicidad.

El Palau de Son Moix fue escenario de un partido de alta tensión, con dos partes bien diferenciadas y un desenlace absolutamente vibrante. El Jimbee, fiel a su carácter competitivo y resiliente, volvió a demostrar que sabe sufrir, resistir y golpear cuando más duele al rival. Esta vez, el nombre propio de la noche fue el de Miguel Mellado, autor de un doblete y del gol decisivo a falta de diez segundos para el final, convertido ya en héroe de una clasificación épica.

El encuentro comenzó de cara para los portuarios. Cortés adelantó al Jimbee en el primer minuto tras una brillante acción individual y una ayuda de Juanqui, pero la alegría duró poco. El Peñíscola supo leer mejor el partido en la primera mitad, creció con el paso de los minutos y encontró el empate tras un tanto en propia puerta de Juanqui, que hacía justicia a lo que se veía sobre la pista. Para colmo, Cortés fue expulsado tras doble amarilla después de la revisión en el videoarbitraje, condicionando el desarrollo del choque, ya que el cuadro cartagenero perdía a uno de sus jugadores más en forma.

Pese a ello, el Jimbee supo levantarse. Motta volvió a adelantar a los cartageneros con una acción de fe y potencia, aunque el conjunto castellonense respondió antes del descanso con el empate de Cristian, tras una gran maniobra individual ante Chemi. El 2-2 reflejaba un partido abierto y sin dueño claro.

Jimbee Cartagen - Peñíscola / Prensa Jimbee Cartagena

Tras la reanudación, el Jimbee dio un paso al frente. El equipo de Duda dominó el juego, acumuló ocasiones y avisó con un disparo al larguero de Darío Gil nada más arrancar la segunda parte. El premio llegó en el minuto 32, cuando Mellado firmó el 3-2 con un potente disparo exterior que sorprendió al guardameta rival y encendió a la grada.

En el tramo final, Peñíscola apostó por el portero-jugador y encontró recompensa a falta de 26 segundos, cuando Juanqui aprovechó un rechace para establecer el 3-3, un marcador que parecía abocar el partido a la tanda de penaltis. Pero este Jimbee no entiende de desenlaces previsibles.

Cuando el cronómetro agonizaba, Mellado decidió que la historia debía escribirse en los 40 minutos reglamentarios. A falta de diez segundos, armó un disparo seco y definitivo que desató la locura en los aficionados cartageneros desplazados a la isla y certificó el billete a la final. Otra vez sobre la bocina. Otra vez con final feliz.

El Jimbee Cartagena ya espera rival en la final de la Supercopa de España, que saldrá del duelo entre Palma Futsal y Movistar Inter. Sea quien sea, los cartageneros llegan con la moral intacta y la convicción de que este equipo ha hecho del sufrimiento una virtud… y de los finales ajustados, su hábitat natural.