Carreras populares

José Pomares y Paula Sánchez vencen en la San Silvestre de Torre Pacheco

La primera edición reúne a corredores de diferentes nacionales en Mar Menor Golf Resort

Lo que nos ha dejado la San Silvestre de Torre-Pacheco / Gaspar Zamora

Gaspar Zamora

La San Silvestre de Torre Pacheco, cancelada el último domingo de diciembre por la alerta amarilla, sirvió para que fuese la primera carrera del año 2026 en la Región y que congregara a un buen número de atletas de diferentes nacionalidades, que con la impecable organización de MMGR Club y el ayuntamiento de Torre Pacheco, se dieron cita en el Mar Menor Golf Resort. El vencedor absoluto fue José Pomares, siendo la primera dama Paula Sánchez. Disfraces, música y vermú time completaron una festiva mañana en un entorno especial, con una cita, la San Silvestre de Torre Pacheco, que bajo la dirección de Fonsi Sernández, ha llegado para quedarse.

