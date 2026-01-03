El Jimbee inicia el camino de la tercera Supercopa ante el Peñíscola

El Jimbee Cartagena Costa Cálida levanta esta tarde el telón de la Supercopa de España 2026 con la ambición intacta y el cartel de favorito. El cuadro portuario ya está desde ayer en las Islas Baleares. El conjunto dirigido por Duda se mide a partir de las 16:30 y televisado por Teledeporte al Servigroup Peñíscola en el Palma Arena. El cuadro portuario aspira a conquistar por tercera vez y de forma consecutiva esta competición, un hito que confirmaría su hegemonía reciente en el fútbol sala nacional.

El sorteo ha deparado un cruce exigente, pero el mejor de lo que podía tocar, ante el Peñíscola. El cuadro azulón fue la gran revelación del pasado curso, sin embargo, el contexto actual dibuja un escenario bien distinto. El conjunto castellonense no está logrando reproducir las sensaciones ni los resultados que le llevaron a firmar una campaña sobresaliente la temporada anterior. En este ejercicio, los azulones transitan por la zona media-baja de la clasificación liguera, ocupando la duodécima posición, muy alejados de los puestos que daban acceso a la Copa de España. Esa irregularidad convierte la Supercopa en su gran -y quizá única- bala para salvar el curso con un título, como ya hiciera el pasado año en la Copa de España disputada en Murcia.

El recuerdo de la derrota en Santa Coloma

El Jimbee, por su parte, llega a Palma con la ilusión de volver a levantar un título. Además, se planta en la isla balear con ganas de reivindicarse tras el duro revés sufrido el pasado sábado 27 de diciembre en Santa Coloma. Un partido que parecía encarrilado, con ventaja de 2-3, y que se escapó en el último suspiro tras el tanto de Leandrinho. Una derrota tan cruel como aleccionadora. Lejos de generar dudas, ese tropiezo actúa como estímulo.

Mellado, uno de los mejores jugadores del Jimbee Cartagena / Prensa Industrias Santa Coloma

Duda se desplaza con prácticamente toda su plantilla, aunque no podrá contar con Renato, lesionado de larga duración, y es duda el capitán Jesús Izquierdo. Aun así, la profundidad y calidad del vestuario cartagenero permiten afrontar la cita con plenas garantías y con la confianza que otorga la experiencia acumulada en finales y torneos cortos. El técnico de Florianópolis es un especialista en este tipo de torneos cortos y es otra de las bazas que tiene el cuadro cartagenero en el primer torneo del 2026.

Idilio con la Supercopa

El idilio del Jimbee Cartagena con la Supercopa arrancó en 2024 y marcó un antes y un después en la historia del club. Aquel título, además, tuvo un valor simbólico incalculable, ya que supuso el primer trofeo oficial desde su fundación. La cita fue en Jaén, donde los cartageneros firmaron un torneo para el recuerdo. En semifinales superaron al Palma Futsal por 4-2. Un día después, culminó la gesta imponiéndose al FC Barcelona en la final por 2-1. El conjunto azulgrana se adelantó muy pronto con un tanto de Pito, pero la reacción del equipo dirigido por Duda fue tan firme como madura. Motta y, de nuevo, Tomaz voltearon el marcador para sellar un triunfo histórico.

La confirmación de aquel éxito llegó un año más tarde, ya en casa. En Cartagena, el Jimbee revalidó la Supercopa tras un camino no exento de épica. En semifinales volvió a cruzarse con el Barça, al que derrotó por un vibrante 4-3. En la gran final esperaba el Real Betis. Pese al cartel de favorito del Jimbee, el precedente de la Copa del Rey de 2024 invitaba a la cautela. Esta vez, sin embargo, el conjunto rojiblanco no se dejó sorprender. Venció por 3-1 en un duelo trabajado, que no quedó sentenciado hasta el último minuto.

Inter-Palma, el otro duelo

La otra semifinal enfrentará a las 19.00 horas a Inter Movistar y Palma Futsal. El vencedor se medirá mañana domingo, a las 16.00 horas, al ganador del duelo entre Jimbee y Peñíscola. Todos los encuentros se verán por Teledeporte. El conjunto de la Región de Murcia sueña con volver a esa final y levantar, por tercer año consecutivo, un trofeo que ya siente como propio.