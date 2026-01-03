En directo: Gran Canaria-UCAM Murcia

El UCAM Murcia CB, después de su derrota ante el Real Madrid el martes pasado en el Palacio de los Deportes, visita al Dreamland Gran Canaria en un encuentro donde tiene la oportunidad de asegurar matemáticamente su presencia en la Copa del Rey de Valencia. El técnico, Sito Alonso, ha dejado fuera de la convocatoria una vez más a Rubén López de la Torre y Dani García.

La jornada, en directo

Las estadísticas del partido, en directo

Primer cuarto

En un primer cuarto bastante trabado, con muchos contactos, el Gran Canaria comenzó buscando dentro de la zona a Mike Tobey, quien hizo los seis primeros puntos para los locales aprovechando los cambios defensivos de los universitarios. Un triple de Nakic y otro de Ennis sostuvieron a un UCAM Murcia sin mucha fluidez ofensiva (6-7). Pero un 3+1 de Nico Brussino que le costó la segunda falta personal rompió la igualdad y llevó a los insulares a lograr un parcial de 6-0 (14-9). Con los sistemas prácticamente desactivados por la defensa amarilla, los de Sito Alonso tuvieron que tirar del talento individual, encontrándolo en Radebaugh y Mike Forrest, quien con un triple a 14 segundos para el final dejó un 19-18 en el marcador al final del primer cuarto.

Segundo cuarto

Con Moussa Diagne en pista desde el final del primer cuarto el UCAM elevó sus prestaciones en defensa. El Gran Canaria no encontró el recurso de Tobey y se nubló. Ni una falta antideportiva de Hicks paró a los universitarios, que lograron un parcial de 1-7 gracias a la inspiración de Forrest y a una canasta de Sant-Roos (20-25, min. 13) que obligó a Jaka Lakovic a pedir un tiempo muerto.

Logró la reacción que esperaba el entrenador local porque su equipo consiguió un parcial de 9-0 con un Brussino en estado de gracia que anotó un triple muy lejano, para después sumar una canasta en la zona que puso el 29-25 (min. 15). Coincidió el momento con el descanso de Diagne y Forrest, sustituidos por Cacok y DeJulius, y Sito Alonso se vio obligado a agotar un tiempo.

Ennis y Nakic apretaron el marcador 31-29, pero el UCAM tenía un problema: la velocidad de Albicy no la podía contrarrestar DeJulius. Y el Gran Canaria volvió a cobrar una ligera distancia (36-31) gracias a las asistencias del francés a Wong y Brussino. Pero el base galo se quedó como el único recurso de su equipo de ataque y el UCAM, madurando más sus ataques contra una defensa en zona, se situó 40-38 tras un triple de Ennis.

Apareció Brian Angola para hacer un triple (43-38), pero con paciencia y buscando debajo del aro a Devontae Cacok, consiguió de nuevo generar las dudas en el Gran Canaria (43-42, min. 19). Lo vio claro Lakovic, que pidió un tiempo muerto porque el UCAM también estaba dominando el rebote y gracias a ello logró darle la vuelta al marcador con una canasta de Ennis (43-44) cuando se llegó al descanso.