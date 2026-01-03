Fin al culebrón del FC Cartagena

Mientras el equipo de Javi Rey viajaba por carretera a la Comunidad de Madrid, donde esta tarde se mide al Alcorcón, Alejandro Arribas y Paco Belmonte, en representación de Duino Inversiones, estampaban su firma -esta vez ante notario- en el documento de compraventa del Fútbol Club Cartagena. Documento que acordaron las partes, compradora y vendedora, el pasado 26 de noviembre para el traspaso de la propiedad del club después de meses de negociación y desencuentros.

Finalmente, firmado y elevado a público, el proceso da un paso definitivo para el traspaso del cien por cien de las acciones desde Duino -empresa que mantenía la propiedad del club- a Cortadone -sociedad mediante la que Alejandro Arribas las adquiere-. Finaliza la ‘era Belmonte’ con la dimisión del consejo de administración al completo y la disolución de la comisión deportiva. Paco Belmonte, Manolo Breis, Mariano Belmonte, Sivori y César Remon se desvinculan del FC Cartagena.

Nada más y nada menos que seis meses ha durado el proceso de cambio en la propiedad del FC Cartagena desde que el exjugador Alejandro Arribas alcanzó el primer acuerdo para comprar el club. Entonces, los medios oficiales del club anunciaron el acuerdo. Pero mencionaron a su padre, Pedro Arribas. Desde entonces, todo han sido desinformaciones, medias verdades, acusaciones cruzadas y desacuerdos. Cada uno barriendo para su lado.

«El FC Cartagena SAD [...] está concluyendo un acuerdo definitivo para la transferencia de la propiedad y la venta total del accionariado a un grupo inversor español capitaneado por el empresario Pedro Arribas. La empresa Inversiones Arrisanz S.L., será la nueva propietaria de la entidad». Ese fue el comunicado que lanzó el club principios de julio. Casualmente, un día antes del lanzamiento de la campaña de abonados. Nada estaba acordado y mucho menos cerrado. A la vista están los cambios que se han producido desde ese primer ‘acuerdo’.

Paco Belmonte y Manolo Breis, en el Cartagonova. / Iván Urquízar

La familia Arribas, con lazos empresariales y de amistad con Felipe Moreno, fue la escogida para una venta favorable a los intereses de la parte vendedora, es decir, Felipe Moreno: el empresario detrás de Duino Inversiones. Entre varios interesados estaba Miguel Ángel Jiménez Bosque, dueño del Jimbee Cartagena, y un grupo inversor con Alfonso Serrano a la cabeza. Ninguno de ellos pareció lo suficientemente solvente.

Semanas después del anuncio, cuando la parte compradora tuvo que dar la cara en público, todo cambió. Ya no era Pedro Arribas, sino su hijo Alejandro, quien días atrás negociaba su entrada en la directiva del Arenteiro. También se fue retirando poco a poco el nombre de la empresa del padre, Arrisanz SL, para alejar al club de la mala fama de esta organización dedicada a la venta de cursos formación para empresas supuestamente fraudulentos. Finalmente, Alejandro Arribas a través de la empresa Cortadone Inversiones serían los dueños de la entidad.

Lo que parecía un acuerdo cerrado se convirtió en un laberinto para el empresario madrileño, que dejó el fútbol el pasado verano. El primer acuerdo, con un pago a plazos, mantenía todo el poder en manos del antiguo consejo hasta que no se completara el cien por cien de la transacción. Arribas y su equipo no podían ejercer. Eso llevó a la marcha de Víctor Alonso, mano derecha de Alejandro Arribas en esta historia, quien debía actuar como director general y no podía. Paco Belmonte, al dictado de Felipe Moreno, mantuvo su posición.

Alejandro Arribas y Víctor Alonso charlan con la alcaldesa Noelia Arroyo y su equipo de trabajo / Prensa Ayuntamiento de Cartagena

Para adelantar su entrada y hacerse cargo del club, Arribas trató de llegar a un nuevo acuerdo en octubre. Según pudo saber esta redacción, el madrileño y su equipo negociaron directamente con los abogados de Moreno en Madrid. Tras admitir los términos y ‘estrecharse la mano’, un nuevo desentendimiento lo rompió todo. El empresario cordobés cambió varias cláusulas del acuerdo y Arribas lo hizo constar públicamente.

Semanas después, el 26 de noviembre, las partes encontraron un punto de unión para, esta vez sí, firmar el acuerdo. Con todo redactado, la pelota estaba en el tejado de Alejandro Arribas, quien debía hacer constar ante el Consejo Superior de Deportes su intención de compra y elevar el acuerdo a público.

Ayer finalizó el proceso con la firma ante notario y el anuncio oficial del club: «Cortadone Inversiones SL ha adquirido el cien por cien de las acciones del FC Cartagena y es la nueva propietaria del club. El consejo de administración ha dimitido al completo de sus cargos. La comisión deportiva finaliza hoy su labor al frente del área deportiva. Alejandro Arribas, nuevo presidente del consejo de administración del FC Cartagena, comparecerá la próxima semana en una rueda de prensa para informar de los detalles del nuevo proyecto del club y los cambios en su estructura».