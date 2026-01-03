El Cartagena tiene un reto en Santo Domingo tras ‘resetear’ en el parón

Regresa el Fútbol Club Cartagena a la competición en Primera RFEF después del parón navideño. Lo hace para medirse al AD Alcorcón (LaLiga +, 14:15 horas), un rival directo que pasa por dificultades. Los de Pablo Álvarez no ganan desde hace semanas y han visto mermado su objetivo clasificatorio. El cuadro albinegro, por su parte, quiere prolongar las buenas sensaciones del último encuentro para dejar atrás el mal mes de diciembre. En horario de comidas, el Cartagena vuelve a Santo Domingo para tratar de «recuperar su esencia» en busca del objetivo de 2026: el ascenso.

Vuelve la acción a la tercera categoría del fútbol español con los equipos en un puño. Conforme avanza la liga, más competida e igualada se vuelve. Sobre todo, en la zona alta. Los siete primeros puestos están comprendidos en siete puntos, con los cuatro más rezagados igualados a 26 unidades. Teruel, Cartagena, Eldense y Real Murcia quieren seguir a la cabeza, en la que se destacan el Europa (29), Sabadell (32) y Atlético Madrileño (33).

El cuadro portuario necesita seguir ganando para no abandonar la zona alta y recuperar un sitio en el play off. Por detrás, amenaza la zona media con varios equipos en los 22 puntos. Incluso el Alcorcón, «un equipo hecho para ascender» según Javi Rey, ha descendido hasta la decimocuarta posición -dos por encima del descenso) con 21 unidades. La igualdad es máxima y una racha negativa te puede meter en problemas.

El Alcorcón, en mal momento

Eso es exactamente lo que le ha sucedido al conjunto dirigido por Pablo Álvarez. Su última victoria se remonta al 23 de noviembre, hace ya casi un mes y medio. Después, han caído frente al Real Murcia (2-1), han empatado contra el Eldense (1-1), han perdido contra el colista, el Betis Deportivo (2-1) y han firmado las tablas frente al Ibiza (1-1). Cuatro partidos sin ganar que han supuesto un frenazo a las aspiraciones del conjunto alfarero.

El FC Cartagena tampoco atraviesa su mejor momento de forma de la temporada, aunque no llega a ser tan preocupante como el de su rival. Sí que fue doloroso el diciembre albinegro por la forma en la que llegaron las tres derrotas consecutivas. Dos en liga y una en Copa del Rey. Primero, el Valencia cortó de cuajo la ilusión con un gol en el último minuto precedido de un penalti errado. Después, el Real Murcia se llevó el derbi en el Cartagonova y, una semana más tarde, el equipo se hundió en Tarragona frente al Nàstic.

Sólo el choque contra el Torremolinos del pasado 21 de diciembre, justo antes del parón, ayudó a remontar los ánimos de la parroquia cartagenera. Una clara victoria por 3 a 0 que despejó momentáneamente las dudas y eludió a los fantasmas para firmar una buena primera vuelta en términos de puntuación. Todas las opciones siguen abiertas para los albinegros.

Eso sí, deben hacer bueno el triunfo encadenando un segundo en Santo Domingo. Para ello tiene Javi Rey disponible a toda su plantilla con la única excepción de Marco Carrascal. Pablo de Blasis, baja frente al Torremolinos por molestias, vuelve a estar en forma.

A partir de las 14:15 horas de la tarde debe responder el Cartagena de nuevo fuera de casa para mantener la línea ascendente en este inicio de 2026.