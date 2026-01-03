El Cartagena empata en un discreto encuentro en Alcorcón

El FC Cartagena regresó de Santo Domingo con un punto que, visto el desarrollo del encuentro, sabe casi a botín inesperado. El empate a uno frente al Alcorcón fue un premio excesivo para un conjunto albinegro que firmó uno de un choque discreto, especialmente en una primera mitad en la que fue claramente superado por su rival. La mejor noticia para los de Javi Rey no fue el juego ni las sensaciones, sino el simple hecho de no volver a casa con las manos vacías tras un nuevo encuentro lejos del Cartagonova en el que volvió a evidenciar muchas carencias. Empezar el año con un punto siempre es positivo.

El equipo cartagenero fue endeble, previsible y superado en intensidad durante muchos minutos. Le costó un mundo tener la pelota, no fue capaz de sostener ataques largos y sufrió en exceso cada vez que el Alcorcón aceleró el ritmo. La fragilidad defensiva y la falta de contundencia en el centro del campo dejaron al Cartagena a merced de un rival que, sin ser brillante, mostró por qué mereció mucho más en el primer acto. Solo la falta de acierto local y la actuación de Iván Martínez en varias actuaciones evitaron que el descanso llegara con un marcador mucho más severo. Tras la reanudación, eso sí, todo se igualó.

El arranque del partido, como suele ser habitual, dejó los primeros acercamientos del cuadro madrileño, liderados por un Mariano Carmona muy participativo. El exjugador del Real Murcia fue el futbolista más activo del Alcorcón y el que marcó el ritmo del choque, encontrando espacios y generando desequilibrio ante una defensa cartagenerista que sufrió desde el primer minuto. Pese a esos primeros intentos, el Cartagena no consiguió transformar la iniciativa inicial en ocasiones claras, quedándose en acciones estériles que no inquietaron de verdad al meta Borja.

Y como tantas veces ocurre en el fútbol, en la primera que tuvo Cartagena encontró el premio del gol. En prácticamente la única ocasión real de todo el partido para los albinegros, Alfredo Ortuño volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más determinantes de la categoría. Marc Jurado, una de las apuestas de Javi Rey en el once inicial, puso un centro medido desde la banda derecha, un auténtico caramelo, que el delantero de Yecla cabeceó con precisión de ‘nueve’ clásico. Un gol de delantero puro, imposible para Borja, que adelantaba a un Cartagena que hasta entonces no había merecido nada.

Alejandro Arribas, con el teléfono en mano, en el Alcorcón-FC Cartagena / LOF

El 0-1 no cambió el guion. Más bien todo lo contrario. A partir de ese momento se desató un carrusel de ocasiones por parte del Alcorcón. Primero llegó una triple oportunidad clarísima, con Mariano Carmona y Borja por partida doble, que obligó a Iván Martínez a emplearse a fondo para sostener a su equipo. Poco antes, en un saque de esquina, Vladys estuvo cerca de marcar, pero el propio Ortuño salvó bajo palos un empate que parecía inevitable. En apenas cinco minutos, el delantero albinegro evitó dos goles cantados, primero marcando y después defendiendo como un central.

La lesión de Fran Vélez en el minuto 25 fue otro contratiempo para el Cartagena. El central tuvo que abandonar el terreno de juego por un problema muscular, dando entrada a Rubén Serrano y obligando al técnico gallego a reajustar su defensa en pleno dominio local. En el apartado táctico, Javi Rey sorprendió con varios cambios en el once inicial, uno de ellos el central que no pudo completar el choque. Algunos funcionaron, como la inclusión de Marc Jurado en el lateral derecho, supliendo a Dani Perejón, mientras que Nil Jiménez estuvo más discreto en el perfil izquierdo.

Fran Vélez, en el momento de retirarse lesionado en el Alcorcón-FC Cartagena / LOF

El tanto del empate era solo cuestión de tiempo y llegó haciendo justicia a lo visto. En el minuto 40, tras un córner, Iván Martínez consiguió repeler el primer disparo de Borja, pero el rechace cayó a los pies de Vladys, que a placer igualó el marcador. Antes, Borja ya había avisado con un disparo lejano que se estrelló en el palo. El Cartagena llegaba al descanso con empate, pero con la sensación de haber salido vivo de una primera mitad muy deficiente.

Segunda parte más igualada

La segunda parte cambió ligeramente el paisaje, aunque no tanto por una mejora clara del Cartagena como por un descenso en el volumen ofensivo del Alcorcón. Los de Javi Rey lograron, al menos, frenar el torrente de ocasiones locales y cerrar espacios, aunque siguieron sin ofrecer argumentos sólidos con balón. El partido se igualó más por demérito del Alcorcón que por crecimiento visitante, en un segundo acto espeso y con pocas situaciones claras.

En ataque, el Cartagena volvió a mostrar una preocupante falta de presencia. Diego Gómez pasó prácticamente desapercibido en la primera mitad y los cambios ofensivos, con la entrada de Calderón y Ander Martín, no lograron cambiar la dinámica. La excepción volvió a ser Alfredo Ortuño, que aprovechó lo poco que tuvo y dio la razón a su entrenador.

Un lance del partido entre el Alcorcón y el FC Cartagena / LOF

Y es que el delantero yeclano atraviesa uno de sus mejores momentos del curso. Con el gol en Alcorcón, Alfredo Ortuño suma su tercer tanto en el último mes, todos ellos en los tres partidos que ha disputado como titular, confirmándose como el principal argumento ofensivo de un Cartagena que vive de su eficacia más que de su juego.

El empate deja al FC Cartagena con 27 puntos y en zona de ‘play off’, una posición privilegiada que contrasta con el rendimiento mostrado lejos de casa. En el primer partido de 2026, el conjunto albinegro volvió a confirmar que aún tiene mucho que mejorar, aunque también que sabe sobrevivir en días grises. Y, de momento, eso le sigue dando puntos.

Esta semana puede ser importante, tras la confirmación del cambio de directiva, para confirmar los primeros movimientos del club albinegro en cuanto a fichajes. Lo cierto es que la lesión de Fran Vélez vuelve a evidenciar la necesidad de fichar a un central, la falta de jerarquía en la medular pide a gritos un mediocentro y en la zona de arriba, pese a que Ortuño sigue marcando goles, falta calidad y falta capacidad goleadora. Veremos lo que Alejandro Arribas y Javier Hernández, su mano derecha en la faceta deportiva, deciden en este mercado invernal que ya está abierto.