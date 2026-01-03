Alejandro Arribas ejerce como presidente en el Alcorcón-FC Cartagena

Un día después de anunciar el club que Alejandro Arribas ya es el propietario del 100% de las acciones del FC Cartagena, el exfutbolista estuvo en el palco del estadio Santo Domingo ejerciendo oficialmente como presidente de la entidad.

El madrileño estuvo acompañado por Javier Hernández, su mano derecha en la parcela deportiva del club y que ya es el encargado de la dirección deportiva de la entidad en sustitución de Manolo Sánchez Breis, quien ha salido tras el acuerdo definitivo para la compraventa.

Javier Hernández y Alejandro Arribas, en el palco del estadio Santo Domingo en el Alcorcón-FC Cartagena / LOF

Además, la nueva lesión de Fran Vélez refuerza la idea de firmar un defensa central en el mercado invernal. Y es que la fragilidad atrás y la falta de contundencia en el centro del campo se han convertido en un ‘agujero’ que está provocando que el equipo de Javi Rey se esté dejando muchos puntos en el camino. Necesita realizar algún retoque más el conjunto cartagenerista para volver a meterse en los puestos de play off de los que salió en un mes de diciembre negativo para los intereses del equipo.