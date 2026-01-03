El Águilas trabaja en el fichaje de algún jugador de banda

Aunque sin conocer aún ningún nombre, el director deportivo del Águilas FC, Pedro Reverte, está trabajando en la incorporación de como mínimo dos jugadores a la plantilla del actual líder del grupo IV de Segunda RFEF, sobre todo mirando a reforzar las bandas. Es un trabajo que está realizando el lorquino y del que se quiere aislar el entrenador, Adrián Hernández, antes de visita mañana domingo al UCAM Murcia CF (12:00 horas): «A horas del partido, no quiero ni hablar del tema porque son asuntos que nos despistan de la cita ante el UCAM», explicó el entrenador, quien insistió en que «lo que tengo claro es que solo tenemos que retocar dos o tres cositas, unas soluciones que nos puedan faltar, pero los chavales están funcionando muy bien». Puntualizó también que «todos esos temas de negociaciones y de altas los lleva Pedro Reverte. Yo me dedico a entrenar y, con las herramientas que tengo, pues en la medida de lo posible, hacer que todo funcione al 100%», precisó.

El técnico costero también indicó que no tiene prisa en la llegada de incorporaciones: «En nuestro caso ahora mismo, que somos un equipo que en términos generales está funcionando bien, tenemos nuestras deficiencias y yo las tengo, o nosotros las tenemos más que detectar, pero en términos generales estamos funcionando bastante bien porque nosotros lo que queremos es alguna cosa muy específica, y por ello tampoco puedes tener prisa».

Pedro Reverte, director deportivo del Águilas FC. / Jaime Zaragoza

Adrián Hernández también admitió que le ha pedido a Pedro Reverte unos perfiles concretos que quiere reforzar: «Yo le digo un poco las necesidades y las deficiencias o carencias que puedo ver en el equipo, porque a lo mejor no tenemos ese perfil. Ya sabéis que a mí me gusta tener muchos perfiles de jugadores para según qué momento, pero ya él se encarga», aclarando que el club busca «algún jugador de banda, eso es una evidencia, lo he dicho siempre, y alguna cosa más, y ya él también, que es el director deportivo, pues también ve otras necesidades y otras carencias, pero sobre todo necesitamos algún jugador de banda, que es lo que hemos pedido para lo que yo considero que ahora mismo le pueda faltar al equipo. Pero es una evidencia, lo dije en octubre e incluso creo recordar que en septiembre, que nos podía faltar ese perfil, pero es que estoy encantado con los jugadores que tengo».

Además, todo apunta a que llegará también un recambio por el lesionado Seth Vega, lesionado de larga duración: «No sé lo que pasará, pero de mi boca todavía no ha salido esa petición», explicó un técnico que cree que con Chris Martínez, Fer Martínez y la reconversión de José Más como delantero, le puede servir para el resto de la temporada. n