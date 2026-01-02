El reto del Jimbee Cartagena en 2026: cinco títulos y el sueño europeo

El Jimbee Cartagena ha dejado de vivir del recuerdo para instalarse en la exigencia permanente. Lo logrado en 2024 y 2025 —dos temporadas históricas saldadas con idéntico botín, Supercopa de España y Liga, dos dobletes que ya forman parte de la memoria colectiva del fútbol sala nacional— no ha saciado el hambre de un club que quiere más. Muy al contrario, esos éxitos han elevado el listón y han marcado el camino de un 2026 que se presenta como un nuevo desafío mayúsculo para la entidad presidida por Miguel Ángel Jiménez Bosque y dirigida desde el banquillo por Duda.

En el seno del vestuario rojiblanco existe una idea clara y compartida: seguir creciendo, seguir haciendo historia y ser cada temporada mejor que la anterior. Con cinco competiciones en el horizonte, el Jimbee Cartagena afronta el nuevo año con la ambición de quien ya sabe ganar, pero también con la ilusión intacta de conquistar lo que aún se resiste. Entre todos los objetivos, uno sobresale por encima del resto: la UEFA Futsal Champions League.

1. Supercopa de España: el primer golpe del año

El calendario no da tregua y el Jimbee Cartagena tendrá su primer gran examen de 2026 este mismo fin de semana. La Supercopa de España abre el año competitivo y ofrece al conjunto cartagenero la posibilidad de conquistar el primer título de la temporada y revalidar por tercera vez consecutiva un trofeo que ya domina.

Para lograrlo, los de Duda deberán superar en semifinales este sábado al Peñíscola, la gran revelación del curso pasado, en un duelo exigente que se disputará en Palma de Mallorca, en el Palau Municipal d’Esports Son Moix. El premio, una final de altísimo nivel ante Movistar Inter o Palma Futsal. Un título que serviría para arrancar el año reforzando la confianza y enviando un mensaje claro al resto de aspirantes.

Así ha sido el partido del Jimbee Cartagena contra el Manzanares / Loyola Pérez de Villegas

2. Copa de España: ya toca

Si hay un torneo marcado en rojo en la hoja de ruta del Jimbee Cartagena, ese es la Copa de España. Considerada por muchos como la competición más especial y atractiva del fútbol sala, es también la que peor se le ha dado históricamente al club rojiblanco. El equipo presidido por Miguel Ángel Jiménez Bosque no ha jugado nunca la final y no ha tenido la opción real de levantar el título.

Esa deuda pendiente alimenta el deseo de revancha y la ilusión en la plantilla. Del 19 al 22 de marzo en el Palacio de los Deportes de Granada puede ser una oportunidad inmejorable para cambiar la historia y levantar por fin un título que se resiste, pero que el Jimbee siente cada vez más cerca.

3. Copa del Rey: una espina clavada

El tercer objetivo del curso llega en la Copa del Rey, donde el Jimbee Cartagena ya se encuentra en cuartos de final. Lo cierto es que los recuerdos recientes con este torneo son amargos. El cuadro portuario llegó a la final en 2023 y 2024 donde cayeron derrotados tanto por Barça como por el Real Betis, esta última especialmente dolorosa por lo cerca que lo tuvo. En la Final Four de 2025 disputada en Cartagena el equipo no pudo llegar a poder disputarla, y que cayó en cuartos de final, ronda en la que está ahora mismo. Un torneo que de momento se le resiste.

El sorteo ha querido que el duelo sea a partido único en el Palacio de los Deportes de Cartagena, un factor clave para un equipo que se hace fuerte al calor de su afición. El rival será nada menos que Movistar Inter, vigente campeón del torneo, lo que eleva la dificultad del reto. Sin embargo, el conjunto cartagenero confía en el empuje de su público para dar un paso más y alcanzar la Final Four de una competición que cada año gana peso y prestigio en el panorama nacional.

Así ha sido el partido del Jimbee Cartagena contra el Manzanares / Loyola Pérez de Villegas

4. Liga: a la caza del triplete consecutivo

La Liga española es, como no podía ser de otra manera, un objetivo irrenunciable. El Jimbee Cartagena afronta el campeonato como vigente bicampeón y con la ambición de lograr algo que solo Movistar Inter y FC Barcelona han conseguido: ganar el título tres años consecutivos.

Ni siquiera ElPozo Murcia Costa Cálida, cinco veces campeón liguero, logró encadenar tres títulos seguidos. De momento no está haciendo un torneo redondo, pero la historia dice que ha sido campeón tras quedar en las dos últimas campañas en quinta posición en la liga regular. El reto es enorme, pero el Jimbee ya ha demostrado que está preparado para asumir la presión y competir semana tras semana al máximo nivel. Cuando llegue el momento, será uno de los favoritos.

5. Champions League: el gran sueño

Por encima de todo emerge la UEFA Futsal Champions League, el gran objetivo de la temporada. El club no lo esconde y el vestuario tampoco: proclamarse campeón de Europa es el sueño que impulsa a la institución en 2026. Es la mayor ilusión que tiene el Jimbee Cartagena.

El camino no será sencillo. Eso sí, de momento la trayectoria esta temporada, tanto en fase de grupos como en octavos, está siendo impecable. En cuartos de final espera el Kairat Almaty, el mismo rival que dejó al Jimbee a las puertas de la final el pasado año. Una eliminatoria durísima, cargada de cuentas pendientes, que decidirá el billete para la fase final de la máxima competición continental. Ese doble enfrentamiento ya está marcado en el calendario.

Cinco títulos, máxima exigencia y una ilusión desbordante. Así afronta el Jimbee Cartagena un 2026 en el que quiere seguir escribiendo su propia historia y, si es posible, hacerlo con acento europeo. El primer paso, la Supercopa de España en Palma.