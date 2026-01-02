El Madrid sigue como en 2025 y remonta para ganar al Dubái

El Real Madrid inició el año 2026 con otra gran remontada en el Movistar Arena, esta vez en la Euroliga, ante el Dubái Basketball, que llegó a liderar el partido por 14 puntos al descanso, pero que sucumbió después de una gran segunda parte de los blancos, que anotaron 63 puntos para llevarse el triunfo por 107-93.

Sergio Scariolo incluyó a Okeke en el quinteto inicial para frenar el impacto anotador del serbio Filip Petrusev en los primeros compases del choque. El buen inicio del conjunto local, con 5-0 de parcial, fue sólo un espejismo. El Dubái mejoró su defensa en el bloqueo directo y encontró en Kabengele, autor de siete puntos en el primer cuarto, una manera de minimizar la presencia intimidatoria de Tavares.

Los buenos porcentajes de tiro hicieron que el equipo merengue se mantuviese en el partido, con aportaciones destacadas de Hezonja, con siete puntos, y de Deck, desde el banquillo, con seis (27-24, min.10).

Con Avramovic al timón, en un quinteto repleto de tiradores desde la larga distancia y con Dwayne Bacon, un verso libre que terminó con 13 puntos la primera mitad, el Dubái Basketball recuperó sensaciones ante un Madrid que encadenaba pérdidas a un ritmo alarmante. Scariolo se vio obligado a frenar la hemorragia a cinco minutos del descanso (36-45, min.15). El técnico italiano probó una defensa zonal 3-2 con Okeke arriba escoltado por Feliz y Campazzo, pero el equipo blanco se marchó al descanso 14 puntos abajo en el marcador (44-55), con 34 encajados en el segundo cuarto, y desesperado después de varias decisiones arbitrales en contra que también provocaron la ira de la parroquia local.

El Real Madrid salió con aires renovados en la segunda mitad y sumó un parcial de salida de 11-0, liderado por Campazzo y un excelente Trey Lyles, para reengancharse al encuentro. El intento de remontada despertó aún más el aliento del público del Movistar Arena, que celebró de manera efusiva cada recuperación y canasta de su equipo. Tavares, desde la personal, restableció la igualada en algo más de cinco minutos (64-64, min.26). Dos pérdidas consecutivas de los blancos, aprovechadas a la perfección por Avramovic, enfriaron algo los ánimos de un Madrid en éxtasis, que dejó todo abierto para el último cuarto, con 73-74 (min.30).

Con todo por decidirse, el conjunto merengue recuperó la mejor versión de Hezonja, con seis puntos consecutivos, pero se cargó de personales quedando en situación de bonus a falta de ocho minutos para el final. La energía de un activo Usman Garuba redujo la alagada sombra de Kabengele en la zona y el Ral Madrid, tras un triple de Campazzo, obligó a un incrédulo Jurica Golemac, técnico visitante, a pedir tiempo muerto con 86-80 (min.34).

Lejos de mejorar, el Dubái cayó de nuevo en la telaraña del Real Madrid, que establecía los 11 de ventaja (93-82) después de otro acierto de Campazzo desde más allá del arco (min.35). El argentino, en otro gran encuentro, brilló en los instantes finales para iniciar el nuevo año con una victoria en casa, en el partido 1.200 del capitán Sergio Llull con la camiseta blanca.

Ficha técnica

107. Real Madrid (27+17+29+34): Campazzo (17), Abalde (14), Hezonja (20), Okeke (2) y Tavares (6) -cinco inicial-, Maledon (10), Feliz (5), Llull (-), Deck (12), Lyles (17), Garuba (4) y Len (-).

93. Dubái (24+34+16+19): Wright IV (14), Abass (-), Bacon (26), Petrusev (11), Kabengele (11) -cinco incial-, Avramovic (13), Prepelic (-), Bertans (5), Anderson (6), Sanli (7), Armstrong (-) y Kamenjas (-).

Árbitros: Sreten Radovic, Arturas Sukys y Saso Petek. Eliminaron por faltas personales a McKinley Wright IV (m.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Euroliga de baloncesto, primero del año 2026, que se disputó en el Movistar Arena de Madrid ante 9.875 espectadores.