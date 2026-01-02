Fútbol
Javi Rey: "Diciembre fue complicado y queremos volver a ser nosotros mismos"
El entrenador del FC Cartagena, que tiene a toda su plantilla disponible, busca repetir victoria en Alcorcón
El técnico del FC Cartagena, Javi Rey, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación antes del entreno matutino. Último de la semana y previo al choque en Santo Domingo frente al Alcorcón. Lo primero que ha hecho el entrenador ha sido desear un buen año, "sobre todo a los aficionados del Cartagena", antes de valorar lo que tiene por delante. "Tenemos un año ilusionante y un partido en Alcorcón contra un rival complicado y en un escenario difícil", ha comentado.
"El Alcorcón es como nosotros. Está hecho para intentar el ascenso al fútbol profesional", ha añadido. Rey ha puesto de manifiesto la paridad entre su equipo y los alfareros a pesar de los puestos en la tabla. "Aunque en la clasificación parece que estamos muy lejos, lo cierto es que sólo nos separan cinco puntos", ha expresado. "Es un partido de vital importancia que afrontamos con muchas ganas e ilusión", ha manifestado.
El técnico ha trasladado que el equipo ha llegado "muy bien" de las vacaciones. "Me han sorprendido después de ocho días de vacaciones. Son muy profesionales, se han cuidado, han venido todos en su peso, han hecho el trabajo del preparador físico y estoy muy contento", ha desvelado. "Están todos disponibles para el partido de mañana", ha añadido.
Ha repasado el entrenador el objetivo para 2026. "El objetivo es devolver al Cartagena al fútbol profesional. Sabemos la dificultad, me gustan los retos difíciles y para eso vinimos aquí", ha afirmado. Asegura Rey que "el equipo está preparado" y aunque "quedan muchísimos partidos", tiene claro que "la línea del equipo es ascendente".
En cuanto a los objetivos a corto plazo, Javi Rey ha admitido que "el parón nos vino en el mejor momento". "El mes de diciembre fue complicado con las derrotas en el derbi y contra el Nàstic, pero el partido frente al Torremolinos vino bien para terminar con victoria. Queremos resetear y empezar a trabajar como hicimos la semana pasada", ha comentado. "Tenemos que mejorar lo que no hicimos bien y volver a ser nosotros mismos", ha zanjado.
Sobre los posibles refuerzos en el mercado invernal, Rey ha adelantado que tiene su 'carta' preparada para los Reyes Magos, pero ha querido centrarse en el encuentro contra el Alcorcón para dejar la planificación de los fichajes para la semana que viene.
