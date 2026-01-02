FC Cartagena: bien en defensa, aprobado en el medio y suspenso en ataque

El final del año y principio de otro es siempre un buen momento para hacer balances. El del Fútbol Club Cartagena, en lo que a la temporada en curso se refiere, arroja valoraciones de todo tipo. Cuatro meses de competición han dado para ver lo mejor y lo peor de este equipo que ha ido de más a menos. Comenzó muy bien, con la única pega del rendimiento fuera de casa, y cuando intentó corregir ese aspecto, se torció todo lo demás. El tramo final de la primera vuelta, a la que aún le restan dos partidos, ha sido irregular y las notas del cuadro albinegro se han resentido.

Porteros

Desde atrás hacia delante nos encontramos en primer lugar con los porteros. Situación interesante y diferente la que planteó Javi Rey desde el principio de temporada, con dos guardametas en un mismo nivel de protagonismo que se turnan en tandas de cinco partidos cada uno para mantener cierta continuidad.

Lucho García comenzó jugando y ofreciendo un muy buen nivel que ha mantenido casi durante toda la primera vuelta. Promedia cinco paradas por partido y ha sostenido al equipo en muchos momentos. No obstante, peca en el juego aéreo a pesar de sus 1,92 metros de estatura. Aspecto que le hizo protagonista de la derrota en el derbi contra el Real Murcia. Los blocajes tampoco son su fuerte, prefiriendo el despeje. Esa circunstancia le ha metido en problemas en más de una ocasión.

Lucho García en un entrenamiento de los albinegros. / Prensa FC Cartagena

Iván Martínez, por su parte, empezó el curso desde el banquillo, pero cuando la batalla en la portería parecía ganada por su compañero, apareció al quinto encuentro para desvelar los planes del entrenador. Su titularidad llegó tras el 3 a 0 en Sanlúcar, pero no se debió al resultado. Sus buenas actuaciones en los cuatro siguientes partidos, en los que dejó la portería a cero, le dieron todo el crédito que no tenía en la banca. Sin embargo, algunos errores clamorosos en el juego de pies le han lastrado.

Defensas

En la zaga tiene el Cartagena varios debates abiertos. Por un lado, los laterales, y por otro, los centrales. Los carriles cuentan con cuatro hombres, pero dos están muy por delante de los otros dos. Dani Perejón le ha ganado la partida en la derecha a Marc Jurado, olvidado por el entrenador en las últimas jornadas sin lesión aparente, y Nacho Martínez no ha dejado lugar a Nil Jiménez en la izquierda.

Presentación de Lucho García, Imanol Baz y Rubén Serrano / Iván Urquízar

Es una posición que ha funcionado muy bien durante la primera vuelta, convirtiéndose en un gran argumento de ataque ante la falta de creatividad en la zona ofensiva. Si todo sigue igual, el reto de Javi Rey está en recuperar a Jurado y Jiménez para contar con más alternativas.

En el eje central de la defensa no ha habido debate por culpa de las lesiones. Imanol Baz y Rubén Serrano lo han jugado prácticamente todo con un nivel sobresaliente. Ha sido la zona del campo en la que el Cartagena ha tenido mejor rendimiento a pesar de las circunstancias. Ambos han sido un baluarte defensivo e incluso han supuesto una amenaza ofensiva a balón parado, con un tanto cada uno. Fran Vélez obtiene irremediablemente un suspenso tras participar en tres encuentros y Marco Carrascal, sin minutos, no se puede valorar.

Centrocampistas

En el centro del campo, el doble pivote tiene cuatro figuras y sólo una cuenta con la confianza total de Rey. Alejandro Fidalgo es el pilar del equipo desde la medular -llegando a ser central por obligación-, mientras que Larrea y Alcañiz se han ido rotando, mezclando buenos momentos con intrascendencia. Pablo de Blasis ha quedado señalado por su poco ritmo en comparación con sus compañeros y rivales.

Pablo Larrea / Prensa FC Cartagena

En la mediapunta, Luismi es otro de los que se mueve entre el sobresaliente y el bien alto. Con tres goles y tres asistencias ha sido imprescindible. Chuca, su supuesto competidor por el puesto, no ha aparecido.

Extremos

Aunque los extremos del Cartagena parecían bien cubiertos a principio de temporada, sólo un futbolista saca buena nota. Kevin Sánchez ha sorprendido por su madurez y lo ha jugado prácticamente todo. Se nota su presencia y se nota su ausencia. No se le puede achacar irregularidad cuando no ha podido ‘tirar del carro’, ya que a sus 20 años y siendo un jugador cedido, muestra una actitud y compromiso por encima de la media. La media, no obstante, está muy baja con Nacho Sánchez, Diego Gómez, Ander Martín y Carlos Calderón. Sólo este último aprueba.

Kevin Sánchez, en una acción del encuentro / Prensa FC Cartagena

Delanteros

Por último, los dos delanteros del Cartagena no han rendido como se esperaba. Cinco goles entre los dos han sido insuficientes para mantener al equipo en las posiciones altas de la tabla. Chiki comenzó mejor el curso, dejando muy pocos minutos para Ortuño, pero esta circunstancia se ha volteado en el tramo final de la primera vuelta, ayudado el yeclano por sus buenas actuaciones en Copa. La poca mordiente del cuadro albinegro arriba ha llevado a Javier Hernández, quien será director deportivo una vez confirme su entrada en el accionariado Alejandro Arribas, a buscar un punta en este mercado invernal.

Ander Martín, Nacho Sánchez y Alfredo Ortuño celebran un gol. | IVÁN URQUÍZAR / Iván Urquízar

Entrenador

Javi Rey ha supuesto un soplo de aire fresco para la afición albinegra. Su llegada tras la inestabilidad del curso anterior con Abelardo, Jandro y Romo en el banquillo significó la vuelta de una idea futbolística con la que sentirse identificado. Entre sus puntos fuertes están las rotaciones y la adaptabilidad a cada momento de partido, manteniendo un estilo claro y un rumbo definido. Entre sus debilidades está la autocomplacencia con los partidos como visitante.

Javi Rey da órdenes a su equipo desde la banda / Ivan urquizar

A falta de dos partidos para el final de la primera vuelta, el Cartagena tiene en sus notas sobresalientes, aprobados y suspensos. El inicio del nuevo año puede suponer un punto de inflexión. El objetivo sigue siendo la lucha por el ascenso y todo sigue abierto cuando comienza un 2026 retador en el plano deportivo a falta de solucionar el institucional.