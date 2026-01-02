La Copa Carlos Alcaraz en Murcia cae en el olvido

En la primavera de 2023, en plena campaña para las últimas elecciones autonómicas celebradas en la Región, el presidente, Fernando López Miras, en una rueda de prensa donde estuvo acompañado por Carlos Alcaraz, anunció que la Comunidad Autónoma creaba la Copa Carlos Alcaraz, un partido de exhibición que se celebró en diciembre de ese mismo año en el Palacio de los Deportes de Murcia. El anuncio levantó polvareda y le costó un tirón de orejas de la Junta Electoral a Miras por realizarse en campaña electoral. En esa rueda de prensa, celebrada en la Real Sociedad Club de Campo, se informó que se creaba el evento con el propósito de celebrarlo todas las navidades para que el público de Murcia tuviera la oportunidad de ver en acción al ídolo de la tierra.

Carlos Alcaraz, en la Copa Carlos Alcaraz celebrada en el Palacio de los Deportes de Murcia en 2023 / FRANCISCO PENARANDA

A finales de diciembre de 2023, el día 28, más de siete mil personas se congregaron en el Palacio para ver el encuentro que disputó contra Roberto Bautista. Fue el plato fuerte de una jornada que costó 270.000 euros a las arcas de la Comunidad Autónoma, otro dato que levantó también polémica.

Ese propósito de que se celebrara anualmente la Copa Carlos Alcaraz ha caído en el olvido y está, de momento, en el baúl de los recuerdos. En 2024 ni se planteó, como tampoco en 2025. Sin embargo, el tenista sí que ha participado en encuentros de exhibición durante estas dos últimas temporadas en diferentes puntos del mundo, un hecho que también le ha costado alguna que otra crítica porque el jugador se ha quejado en varias ocasiones de las exigencias del calendario tenístico.

Si en el futuro se volverá a llevar a cabo la Copa Carlos Alcaraz es una incógnita de momento, pero tanto la Comunidad Autónoma como el entorno del tenista número uno del mundo no han vuelta a hacer ni una sola referencia al evento.