El ‘Career Grand Slam’, el siguiente reto de Alcaraz

Seis. Esos son los títulos de Grand Slam que tiene Carlos Alcaraz. Tres están repetidos en sus vitrinas: US Open (2022 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y Roland Garros (2024 y 2025). Solo se le resiste uno, el Abierto de Australia, al número uno del mundo, que recuperó en 2025 el primer puesto del ranking después de más de cien semanas.

En este año 2026 que acaba de empezar, el primer gran reto del murciano es lograr el ‘Career Grand Slam’, el término que se utiliza para distinguir a los jugadores que a lo largo de su carrera ganan al menos una vez los cuatro grandes campeonatos tenísticos. El más joven hasta la fecha en lograrlo es Rafa Nadal, que lo alcanzó a los 24 años. Por tanto, Alcaraz aún tiene una oportunidad para mejorar esa marca y dos para igualarla este mes de enero.

Carlos Alcaraz, con el trofeo de campeón en Rotterdam / Associated Press/LaPresse

A uno de McEnroe y Wilander

Tras su éxito en Nueva York, Alcaraz ya está a tan solo un ‘grande’ de igualar los Grand Slam que consiguieron John McEnroe y Mats Wilander, entre otros, durante toda su vida deportiva. También abre una pequeña ventaja con su máximo rival en el circuito, Jannik Sinner, que ha conquistado un total de cuatro (dos Open de Australia, un US Open y un Wimbledon). Y se encuentra a dos de otras leyendas mundiales como Jimmy Connors, Ivan Lendl, Björn Borg y Andre Agassi.

A la caza de Rafa Nadal

Comparar a Carlos Alcaraz con Rafa Nadal es cada vez más difícil de evitar. El manacorí, a la edad del murciano, había conquistado un total de cinco Grand Slam, pero cuatro en el mismo torneo, Roland Garros (2005, 2006, 2007 y 2008), y un Wimbledon (2008). Por tanto, la diversidad del murciano es mayor, puesto que ha ganado dos en tierra y otros tantos en rápida y hierba. El mallorquín alcanzó los seis antes de cumplir los 23 al ganar el Open de Australia 2009. Aun así, a la edad actual de Carlos todavía tenía cinco Grand Slam.

Carlos Alcaraz, tras ganar el Masters 1000 de Roma / J.P.Gandul

El murciano es el segundo tenista más joven en tener seis ‘grandes’, solo por detrás de Bjorn Borg. Es importante destacar que a Carlitos le queda todavía un ‘grande’ por disputar a la edad de 22 años, el Open de Australia, un torneo que aún se le resiste, donde tanto en 2024 como en 2025 se ha quedado en cuartos de final, en la primera ocasión eliminado por Zverev, y en la última, por Djokovic.

La comparación es todavía más increíble si se hace con Roger Federer. Y es que el suizo, que despuntó más tarde en el mundo del tenis que Rafa Nadal, tan solo tenía un título de Grand Slam a la edad del murciano. Fue el de Wimbledon en el año 2003, cuando superó en la gran final al australiano Mark Philippoussis.

Carlos Alcaraz celebra su éxito en Roland Garros 2025 / TERESA SUAREZ

Por su parte, Novak Djokovic es el jugador con más Grand Slam de la historia, con un total de 24. Sin embargo, a los 22 años, el serbio no había ni mucho menos conseguido lo que Carlos Alcaraz. El jugador de Belgrado, del mismo modo que Federer, había alzado tan solo un Grand Slam a esa edad. Fue también en su territorio predilecto, como es el Open de Australia en el año 2008.

Estos números ponen en perspectiva la increíble carrera de Carlos Alcaraz en el mundo del tenis. El murciano, que ha vivido un diciembre convulso por la ruptura con Juan Carlos Ferrero, desplegó durante 2025 el mejor juego desde que es profesional, marcado por la consistencia. En el US Open, por ejemplo, cedió un solo set, en la final ante Jannik Sinner, y está destinado, si mantiene el nivel y le respetan las lesiones, a luchar con el ‘Big Three’ por ser uno de los mejores tenistas de la historia.

71 partidos, 8 títulos

Los números de Carlos Alcaraz en 2025 fueron simplemente espectaculares. Disputó 71 partidos y solo sufrió 9 derrotas. En total, 8 títulos, además de ser finalista en Indian Wells, Finales ATP, Wimbledon y Barcelona. Para el recuerdo queda la final de Roland Garros, donde firmó una remontada épica frente a Sinner.

El crecimiento de su rendimiento con el saque, además de la consistencia ofrecida durante toda la temporada, con apenas desconexiones y solo un lunar negro, el Masters 1000 de París, donde cayó en su estreno, le llevaron a firmar su mejor temporada, en la que acumuló unas ganancias de 21 millones de dólares.

Carlos Alcaraz besa el trofeo del último US Open / Javier Rojas

Ahora llega un 2026 donde tendrá muchos más ojos puestos en él por esa ruptura con su entrenador. De momento, Samuel López es el técnico que está al frente, pero no se descarta que llegue uno nuevo en las próximas semanas. En Australia sí que estará el alicantino, que ha dirigido toda la pretemporada.