Alejandro Arribas ya es el propietario del FC Cartagena

Después de una larga espera, de tiras y aflojas en las negociaciones, con varios desencuentros entre las partes, el FC Cartagena ha comunicado que Alejandro Arribas, a través de Cortedone Inversiones SL, ha adquirido el 100% de las acciones del FC Cartagena, por lo que ya es el nuevo propietario y desaparecen de escena Paco Belmonte y todos sus colaboradores más directos. El exfubolista dará la próxima semana una rueda de prensa. El comunicado del club dice lo siguiente:

"El FC Cartagena SAD, comunica que:

- Duino Inversiones SL, anterior propiedad de la entidad, y la mercantil Cortadone Inversiones SL llegaron a un acuerdo definitivo el pasado 26 de noviembre, y dicho acuerdo ha sido sellado ante notario esta mañana, por lo que Cortedone Inversiones SL ha adquirido el 100% de las acciones del FC Cartagena, y es la nueva propietaria del Club.

- El Consejo de Administración ha dimitido al completo de sus cargos en el momento en que se ha producido el cambio de propiedad. Desde el Club queremos agradecerles su compromiso y dedicación durante esta última década al frente del FC Cartagena.

- La Comisión Deportiva, formada por Paco Belmonte, Manolo Breis, Sivori y César Remón, finaliza también hoy su labor al frente del área deportiva del FC Cartagena, y desde el Club agradecemos a todos sus integrantes su trabajo, responsabilidad y entrega durante todos estos años.

- Alejandro Arribas, nuevo Presidente del Consejo de Administración del FC Cartagena, comparecerá la próxima semana en una rueda de prensa antes los medios de comunicación, para informar de los detalles del nuevo proyecto del Club y los cambios en su estructura".