Adrián Colunga: "El descanso nos ha venido muy bien"

A dos días del choque frente al Atlético Sanluqueño (domingo, 21.00 horas), Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa de Nueva Condomina. El técnico ha valorado el parón navideño. "El equipo venía con una carga de minutos muy alta, semanas muy intensas con doble partido y jugadores con muchísimos minutos encima. El descanso ha venido muy bien, sobre todo, a nivel de recuperación. Descansar también forma parte del entrenamiento", ha comentado en primera instancia.

Sobre el encuentro de este domingo, en El Palmar, el técnico murcianista plantea dudas tras el regreso a la competición y el cambio de entrenador en el banquillo gaditano. Daniel Casas sustituyo a José Pérez Herrera a finales de diciembre. "No sabemos exactamente lo que nos vamos a encontrar, aunque con Coke Andújar allí (cuerpo técnico) podemos tener algunas referencias. No va a ser un partido sencillo, es el primero tras las vacaciones y tienen jugadores que pueden resolver situaciones por sí solos", ha expresado.

Es consciente Colunga de la dificultad del choque, pero no rehuye el reto. "Preparamos todos los partidos para ganar, juguemos en casa o fuera. El equipo está entrenando fantástico y vamos a ir a por los tres puntos", ha asegurado.

La enfermería se va vaciando poco a poco y para el choque en Sanlucar ya estará disponible Alex Schalk. "Schalk ya entrenó con el equipo y está todo perfecto", ha comentado. Por otro lado, Diego Piñeiro será baja junto con Moyita, con quien no quiere correr riesgos el técnico. "Tuvo una rotura y hay que recuperar bien ese tipo de lesiones. Ahora empieza la transferencia en campo, que es cuando el proceso se acelera, pero no podemos correr riesgos, especialmente en una zona como el gemelo o el sóleo", ha desvelado.

Por último, Adrián Colunga ha hecho una valoración completa del equipo de cara a 2026. "Esto es un proceso. Poco a poco se van viendo pinceladas de lo que nos gusta como cuerpo técnico. El objetivo es seguir creciendo, seguir mejorando y sacar el máximo rendimiento de cada jugador para que el equipo siga dando pasos adelante", ha concluido el entrenador grana.