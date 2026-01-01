Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios 2026Tren Granada-MurciaPeaje CartagenaTardeo nocheviejaRave ilegal Murcia
instagramlinkedin

Carreras populares

Víctor Requena y Rania Eroussafi, los más veloces en la San Silvestre de Cartagena

La carrera se desarrolla bajo un ambiente festivo con muchos participantes disfrazados

Las imágenes de la San Silvestre 2025 en Cartagena

Las imágenes de la San Silvestre 2025 en Cartagena

Ver galería

Las imágenes de la San Silvestre 2025 en Cartagena / Loyola Pérez de Villegasa

Efe

En Cartagena, donde se disputa la San Silvestre decana de la Región -completó su cuadragésimo cuarta edición- y que se desarrolló sobre cinco kilómetros bajo unas buenas condiciones meteorológicas, Víctor Requena y Rania Eroussafi fueron los campeones. En hombres, atleta del UCAM Cartagena venció tras 17 minutos y 11 segundos de esfuerzo y un promedio de 2:57 el kilómetro. Segundo fue Francisco Javier Ruzafa, del CA Alhama, a 54 segundos; y tercero Víctor Herrero, también del UCAM Cartagena, a 1 minuto 5 segundos.

La carrera, que partió desde el Paseo Alfonso XII y llegó a la Plaza del Ayuntamiento, tuvo un podio femenino que formaron Rania Eroussafi, ganadora en 21 minutos y 36 segundos -a 3:43 el kilómetro-; Sofía Conesa, del UCAM Cartagena, a 10 segundos; y Llanos García, del CD Runtritón Cartagena, a 36 segundos de Rania.

No faltaron los disfraces, bastantes grupales y con motivos navideños, y es que son muchos los deportistas que aprovechan la ocasión para calzarse las zapatillas pero también trajes singulares con el fin de despedir el año sudando pero con una sonrisa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents