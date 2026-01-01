Víctor Requena y Rania Eroussafi, los más veloces en la San Silvestre de Cartagena

En Cartagena, donde se disputa la San Silvestre decana de la Región -completó su cuadragésimo cuarta edición- y que se desarrolló sobre cinco kilómetros bajo unas buenas condiciones meteorológicas, Víctor Requena y Rania Eroussafi fueron los campeones. En hombres, atleta del UCAM Cartagena venció tras 17 minutos y 11 segundos de esfuerzo y un promedio de 2:57 el kilómetro. Segundo fue Francisco Javier Ruzafa, del CA Alhama, a 54 segundos; y tercero Víctor Herrero, también del UCAM Cartagena, a 1 minuto 5 segundos.

La carrera, que partió desde el Paseo Alfonso XII y llegó a la Plaza del Ayuntamiento, tuvo un podio femenino que formaron Rania Eroussafi, ganadora en 21 minutos y 36 segundos -a 3:43 el kilómetro-; Sofía Conesa, del UCAM Cartagena, a 10 segundos; y Llanos García, del CD Runtritón Cartagena, a 36 segundos de Rania.

No faltaron los disfraces, bastantes grupales y con motivos navideños, y es que son muchos los deportistas que aprovechan la ocasión para calzarse las zapatillas pero también trajes singulares con el fin de despedir el año sudando pero con una sonrisa.