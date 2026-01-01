Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios 2026Tren Granada-MurciaPeaje CartagenaTardeo nocheviejaRave ilegal Murcia
instagramlinkedin

Carreras populares

Solidaridad en la San Silvestre de Calasparra

La recaudación de la inscripción de los dorsales se dona a la campaña de UNICEF 'Ninguna Escuela Sin Agua'

Carrera de San Silvestre celebrada en Calasparra, en imágenes

Carrera de San Silvestre celebrada en Calasparra, en imágenes

Ver galería

Carrera de San Silvestre celebrada en Calasparra, en imágenes / Enrique Soler

Enrique Soler

Enrique Soler

En la población de Calasparra, como es habitual, su última carrera del año tuvo un componente solidario. Cerca de doscientos corredores se dieron cita en esta prueba cuya victoria fue para Ángel Valero y Elena Martínez. Un recorrido de 5 kilómetros con varias vueltas a un circuito urbano, que transcurrió por el centro de la población del Arroz, y que tuvo salida y meta en la avenida Primero de Mayo.

En el podio masculino, junto a Valero, estuvieron José Antonio Sánchez y Francisco Aparicio, que quedaron en segunda y tercera posición, respectivamente. Mientras que en féminas, Elena Martínez subo a lo más alto del cajón y estuvo acompañada por María Dolores Cantero, que pasó por la línea de meta en segunda posición, y Minerva Cantero que quedó en tercer puesto.

La recaudación de la inscripción de los dorsales se donará a la campaña de UNICEF ‘Ninguna Escuela Sin Agua’, que impulsa una iniciativa internacional destinada a garantizar que todos los centros escolares cuenten con agua segura, saneamiento adecuado e instalaciones de higiene básicas. También se desarrollaron diferentes pruebas destinadas a categorías infantiles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents