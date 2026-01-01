Solidaridad en la San Silvestre de Calasparra

En la población de Calasparra, como es habitual, su última carrera del año tuvo un componente solidario. Cerca de doscientos corredores se dieron cita en esta prueba cuya victoria fue para Ángel Valero y Elena Martínez. Un recorrido de 5 kilómetros con varias vueltas a un circuito urbano, que transcurrió por el centro de la población del Arroz, y que tuvo salida y meta en la avenida Primero de Mayo.

En el podio masculino, junto a Valero, estuvieron José Antonio Sánchez y Francisco Aparicio, que quedaron en segunda y tercera posición, respectivamente. Mientras que en féminas, Elena Martínez subo a lo más alto del cajón y estuvo acompañada por María Dolores Cantero, que pasó por la línea de meta en segunda posición, y Minerva Cantero que quedó en tercer puesto.

La recaudación de la inscripción de los dorsales se donará a la campaña de UNICEF ‘Ninguna Escuela Sin Agua’, que impulsa una iniciativa internacional destinada a garantizar que todos los centros escolares cuenten con agua segura, saneamiento adecuado e instalaciones de higiene básicas. También se desarrollaron diferentes pruebas destinadas a categorías infantiles.