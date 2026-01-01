Morgan Bertsch regresa al Hozono Global Jairis

Tras el fichaje de la murciana Laura Gil, el Hozono Global Jairis completa su plantilla con el regreso de la ala pívot Morgan Bertsch, quien vuelve al club de Alcantarilla tras jugar la primera parte de la temporada en el Athinaikos griego, el verdugo de las chicas de Bernat Canut en la EuroCup Womon. Las partes han llegado a un acuerdo y el equipo incorpora de nuevo a una de las mejores jugadoras que han pasado por sus filas, que tiene 28 años y mide 1,93.

Bertsch fue, sin duda, una de las piezas angulares del proyecto que hizo historia la pasada campaña conquistando la Copa de la Reina. La estadounidense promedió 13,2 puntos y 3,8 rebotes en la Liga Femenina Endesa, aunque su influencia en el juego fue mucho más allá.

Bertsch comenzó su andadura en el baloncesto en su California natal con Santa Rosa High School. En 2014 inició su etapa universitaria en la Universidad de California-Davis y, tras cuatro exitosas temporadas, fue drafteada por las Dallas Wings de la WNBA.

Laura Gil, en su presentación como jugadora del Hozono Global Jairis. | HOZONO JAIRIS / Hozono Global Jairis

Tras pasar por las ligas de Rusia y Polonia, Morgan recaló en el Kangoeroes Basket Mechelen, donde firmó una gran temporada promediando 17,3 puntos, 4,9 rebotes y 2,3 asistencias en EuroLeague Women.

En 2023 firmó con Chicago Sky en la WNBA, donde disputó 29 partidos. Tras finalizar la temporada en la liga estadounidense, fichó por el Spar Girona de Liga Femenina Endesa, donde promedió 9,2 puntos y 3,2 rebotes en la máxima competición nacional. Tras su paso por el Hozono Global Jairis, donde conquistó la Copa de la Reina, la californiana se marchó al Athinaikos griego, donde ha disputado la EuroCup Women.

El director deportivo del Hozono Global Jairis, Andrés Medina, ha señalado que "su regreso es muy importante, ya sabemos qué tipo de jugadora es y lo que nos puede aportar. Además, es una jugadora muy querida por parte del grupo que se mantiene de la temporada pasada y por parte de la afición".