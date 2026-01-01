Carreras populares
Moratalla vuelve a correr por San Silvestre
La carrera organizada por la Mayordomía reúne a unos doscientos participantes en la localidad del Noroeste de la Región
Moratalla fue el primer municipio de la comarca del Noroeste en celebrar su popular San Silvestre, que todos los años organiza la Mayordomía encargada de organizar los encierros de la ciudad, que se realizan en honor al Cristo del Rayo. El local Germán Romera y Elena Pérez se alzaron con la victoria en la última prueba deportiva del año de la ciudad del Mazapán.
Junto a Romera, completaron el podio Pedro Seguro, que quedó en segundo lugar, mientras que la tercera plaza fue para Marcos Godoy. En féminas, Elena Pérez estuvo acompañada por Nohara Delgado y Erica Rodríguez, que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.
Cerca de doscientas personas participaron en esta edición de la San Silvestre, que tuvo un recorrido urbano de 5 kilómetros, discurriendo por el casco antiguo del municipio, con inicio en la puerta del consistorio y final en la zona de la carpa festera, donde la Mayordomía organizó una comida de hermandad y posterior fiesta que se prolongó durante toda la tarde.
- El agua alivia al secano, pero dispara la alarma por los hongos en las hortalizas
- El Gobierno de España eleva el caudal ecológico del Tajo el 1 de enero y da otra puntilla al trasvase
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Uno de los bares más míticos de Murcia 'baja la persiana': cierra el Bar Parlamento
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de invierno de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- Incidentes y tensión en un operativo de la Guardia Civil por una rave ilegal en el límite entre Murcia y Albacete
- Sin Todos los Santos, pero con la Constitución y varios puentes: consulta los festivos nacionales que celebrará la Región de Murcia en 2026
- Hospitalizado un hombre de 65 años tras ser acuchillado en la puerta de su casa en Cartagena