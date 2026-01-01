Moratalla vuelve a correr por San Silvestre

Moratalla fue el primer municipio de la comarca del Noroeste en celebrar su popular San Silvestre, que todos los años organiza la Mayordomía encargada de organizar los encierros de la ciudad, que se realizan en honor al Cristo del Rayo. El local Germán Romera y Elena Pérez se alzaron con la victoria en la última prueba deportiva del año de la ciudad del Mazapán.

Junto a Romera, completaron el podio Pedro Seguro, que quedó en segundo lugar, mientras que la tercera plaza fue para Marcos Godoy. En féminas, Elena Pérez estuvo acompañada por Nohara Delgado y Erica Rodríguez, que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Cerca de doscientas personas participaron en esta edición de la San Silvestre, que tuvo un recorrido urbano de 5 kilómetros, discurriendo por el casco antiguo del municipio, con inicio en la puerta del consistorio y final en la zona de la carpa festera, donde la Mayordomía organizó una comida de hermandad y posterior fiesta que se prolongó durante toda la tarde.