Miguel Alcaraz y Marta Martínez ganan la San Silvestre de Murcia

Miguel Alcaraz y Marta Martínez se impusieron en la San Silvestre de Murcia, que congregó bajo un ambiente muy festivo a más de 4.000 atletas en la capital.

La San Silvestre de Murcia se llevó a cabo sobre 6.500 metros de un trazado que transcurrió por las principales calles de la localidad con salida y meta en la avenida Teniente Flomesta, frente al edificio principal del Ayuntamiento, y al que los participantes se enfrentaron en una tarde fría pero soleada.

El primero en cruzar la línea fue Miguel Alcaraz, del Grupo Alcaraz, invirtiendo 19 minutos y 44 segundos -corrió a 3 minutos y 2 segundos el kilómetro- y tras él se clasificaron Estanislao Lorencio, del PBF Endurance, a 11 segundos; y Mario Molina, del CA Puertas Lorca, a 27 segundos del ganador.

Entre las féminas la más rápida fue Marta Martínez, del club La Sportiva, quien tardó 22 minutos y 27 segundos en correr los 6,5 kilómetros de la prueba -a un ritmo de 3:27 el kilómetro- por delante de Irene Andújar, del Grupo Alcaraz, segunda a un minuto justo; y de Irene Tsadikan, del CA Murcia PDS Group, a 1 minuto y 45 segundos de la vencedora.