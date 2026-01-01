Carreras populares
Miguel Alcaraz y Marta Martínez ganan la San Silvestre de Murcia
La prueba congrega a unos cuatro mil participantes por las calles de la capital de la Región
Efe
Miguel Alcaraz y Marta Martínez se impusieron en la San Silvestre de Murcia, que congregó bajo un ambiente muy festivo a más de 4.000 atletas en la capital.
La San Silvestre de Murcia se llevó a cabo sobre 6.500 metros de un trazado que transcurrió por las principales calles de la localidad con salida y meta en la avenida Teniente Flomesta, frente al edificio principal del Ayuntamiento, y al que los participantes se enfrentaron en una tarde fría pero soleada.
El primero en cruzar la línea fue Miguel Alcaraz, del Grupo Alcaraz, invirtiendo 19 minutos y 44 segundos -corrió a 3 minutos y 2 segundos el kilómetro- y tras él se clasificaron Estanislao Lorencio, del PBF Endurance, a 11 segundos; y Mario Molina, del CA Puertas Lorca, a 27 segundos del ganador.
Entre las féminas la más rápida fue Marta Martínez, del club La Sportiva, quien tardó 22 minutos y 27 segundos en correr los 6,5 kilómetros de la prueba -a un ritmo de 3:27 el kilómetro- por delante de Irene Andújar, del Grupo Alcaraz, segunda a un minuto justo; y de Irene Tsadikan, del CA Murcia PDS Group, a 1 minuto y 45 segundos de la vencedora.
- El agua alivia al secano, pero dispara la alarma por los hongos en las hortalizas
- El Gobierno de España eleva el caudal ecológico del Tajo el 1 de enero y da otra puntilla al trasvase
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Uno de los bares más míticos de Murcia 'baja la persiana': cierra el Bar Parlamento
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de invierno de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- Incidentes y tensión en un operativo de la Guardia Civil por una rave ilegal en el límite entre Murcia y Albacete
- Sin Todos los Santos, pero con la Constitución y varios puentes: consulta los festivos nacionales que celebrará la Región de Murcia en 2026
- Hospitalizado un hombre de 65 años tras ser acuchillado en la puerta de su casa en Cartagena