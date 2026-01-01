Fiesta, deporte y tradición en la San Silvestre de Bullas

La San Silvestre de Bullas, una de las más antiguas de la Región, fue la última en despedir el año en la comarca del Noroeste. Esta XXVII edición estaba prevista que se celebrará el pasado 28 de diciembre, pero la lluvia impidió su celebración y fue pospuesta para el último día del año, que viene siendo tradicional en el municipio. La salida y meta estuvo en la Plaza de la Villa.

La popular carrera, organizada por la concejalía de Deportes, reunió a más de trescientos participantes en una tarde marcada por el deporte, la fiesta y la tradición.

La jornada comenzó con la carrera infantil de 200 metros, seguida por la prueba destinada al alumnado de primaria, con un recorrido de 1 kilómetro. La carrera absoluta, de 3 y 5 kilómetros, fue la última en celebrarse, convirtiéndose en el plato fuerte del evento. Una cita que no fue competitiva, donde todos los corredores estuvieron agrupados, durante todo el recorrido, que discurrió por las principales calles de la población.

Como es tradición, no faltaron los premios y sorteos, incluyendo reconocimientos a los mejores disfraces, una de las señas de identidad de esta colorida cita deportiva.