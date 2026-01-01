Carreras populares
Fiesta, deporte y tradición en la San Silvestre de Bullas
La cita, que es una de las más antiguas de la Región, reúne a más de trescientos participantes en una prueba no competitiva
La San Silvestre de Bullas, una de las más antiguas de la Región, fue la última en despedir el año en la comarca del Noroeste. Esta XXVII edición estaba prevista que se celebrará el pasado 28 de diciembre, pero la lluvia impidió su celebración y fue pospuesta para el último día del año, que viene siendo tradicional en el municipio. La salida y meta estuvo en la Plaza de la Villa.
La popular carrera, organizada por la concejalía de Deportes, reunió a más de trescientos participantes en una tarde marcada por el deporte, la fiesta y la tradición.
La jornada comenzó con la carrera infantil de 200 metros, seguida por la prueba destinada al alumnado de primaria, con un recorrido de 1 kilómetro. La carrera absoluta, de 3 y 5 kilómetros, fue la última en celebrarse, convirtiéndose en el plato fuerte del evento. Una cita que no fue competitiva, donde todos los corredores estuvieron agrupados, durante todo el recorrido, que discurrió por las principales calles de la población.
Como es tradición, no faltaron los premios y sorteos, incluyendo reconocimientos a los mejores disfraces, una de las señas de identidad de esta colorida cita deportiva.
- El agua alivia al secano, pero dispara la alarma por los hongos en las hortalizas
- El Gobierno de España eleva el caudal ecológico del Tajo el 1 de enero y da otra puntilla al trasvase
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Uno de los bares más míticos de Murcia 'baja la persiana': cierra el Bar Parlamento
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de invierno de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- Incidentes y tensión en un operativo de la Guardia Civil por una rave ilegal en el límite entre Murcia y Albacete
- Sin Todos los Santos, pero con la Constitución y varios puentes: consulta los festivos nacionales que celebrará la Región de Murcia en 2026
- Hospitalizado un hombre de 65 años tras ser acuchillado en la puerta de su casa en Cartagena