Domingo Puerta y Beatriz Román terminan 2025 con victoria en Cieza

Un año más, y van 16, las calles de Cieza se envolvieron de fiesta y deporte en la ya tradicional carrera de la San Silvestre Memorial Antonio S. Piñera López, que organiza la Hermandad de la Santa Verónica de Cieza. Este año, además, se rindió un sentido homenaje al recientemente fallecido Juan Morcillo Avilés, retirando por parte de la organización el ultimo dorsal con el que participó en esta prueba, y entregando a su viuda e hija un emotivo recuerdo.

Un momento del homenaje a Juan Morcillo en la San Silvestre de Cieza / José Bermúdez

Cerca de 800 inscritos entre categorías menores y prueba absoluta hizo que el numeroso público que se congregó disfrutase de esta mítica prueba, que en categoría masculina tuvo como vencedor a Domingo Puerta (18:17), seguido de Mario Fernández (18:38), y con Álvaro Moreno (18: 39) en tercera posición. En femenina, la victoria fue para Beatriz Román (20:55), seguida de Rocío Morote (22:16), y con Anita Tenorio (22:48) en tercera posición.