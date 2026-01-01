Carreras populares
Domingo Puerta y Beatriz Román terminan 2025 con victoria en Cieza
La San Silvestre, que alcanza su decimosexta edición, rinde homenaje a Juan Morcillo Avilés y la organización retira su dorsal
José Bermúdez
Un año más, y van 16, las calles de Cieza se envolvieron de fiesta y deporte en la ya tradicional carrera de la San Silvestre Memorial Antonio S. Piñera López, que organiza la Hermandad de la Santa Verónica de Cieza. Este año, además, se rindió un sentido homenaje al recientemente fallecido Juan Morcillo Avilés, retirando por parte de la organización el ultimo dorsal con el que participó en esta prueba, y entregando a su viuda e hija un emotivo recuerdo.
Cerca de 800 inscritos entre categorías menores y prueba absoluta hizo que el numeroso público que se congregó disfrutase de esta mítica prueba, que en categoría masculina tuvo como vencedor a Domingo Puerta (18:17), seguido de Mario Fernández (18:38), y con Álvaro Moreno (18: 39) en tercera posición. En femenina, la victoria fue para Beatriz Román (20:55), seguida de Rocío Morote (22:16), y con Anita Tenorio (22:48) en tercera posición.
- El agua alivia al secano, pero dispara la alarma por los hongos en las hortalizas
- El Gobierno de España eleva el caudal ecológico del Tajo el 1 de enero y da otra puntilla al trasvase
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Uno de los bares más míticos de Murcia 'baja la persiana': cierra el Bar Parlamento
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de invierno de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- Recuperar el tren de Granada a Murcia tras 41 años sin servicio, un deseo para 2026
- Incidentes y tensión en un operativo de la Guardia Civil por una rave ilegal en el límite entre Murcia y Albacete
- Sin Todos los Santos, pero con la Constitución y varios puentes: consulta los festivos nacionales que celebrará la Región de Murcia en 2026