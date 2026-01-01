Tenis
Carlos Alcaraz, en 2026: su calendario de torneos
El tenista arrancará en el Abierto de Australia el próximo 18 de enero
Con la entrada de 2026, Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, ya cuenta las horas para su entrada en competición oficial. Será en el Abierto de Australia, donde buscará su primer título después de un mes de diciembre convulso por el anuncio de su separación con Juan Carlos Ferrero.
La hoja de ruta para 2026 será muy parecida a la de 2025. Arrancará directamente en Melbourne, aunque antes jugará un partido de exhibición contra Jannik Sinner en Corea del Sur. Será el próximo 10 de enero en Seúl en un duelo que ha despertado gran expectación. Después de Australia (del 18 de enero al 1 de febrero), defenderá título en Rotterdam (9 al 14 de febrero), para posteriormente afrontar Indian Wells (4 al 15 de marzo) y Miami (19 al 29 de marzo), dos Masters 1000 que ya están entre los 24 títulos conquistados en su carrera. Dependiendo de cómo acabe esta parte del año estará en Montecarlo (5 al 12 de abril) para abrir la temporada de tierra batida. Después llegará Barcelona (13 al 19 de abril), Madrid (22 de abril al 3 de mayo), Roma (6 al 17 de mayo), Roland Garros (24 de mayo al 7 de junio), Queen’s (15 al 21 de junio), Wimbledon (29 de junio al 12 de julio), Montreal (2 al 12 de agosto), Cincinnati (13 al 23 de agosto), US Open (31 de agosto al 13 de septiembre), Laver Cup (25 al 27 de septiembre), Shanghái (7 al 18 de octubre), París (2 al 8 de noviembre) y Finales ATP (15 al 22 de noviembre). Posteriormente también tiene fijada en Sao Paulo, el 12 de diciembre, una exhibición, y en septiembre y noviembre, la Copa Davis con España, con la que no jugó ningún partido en 2025.
De todos esos torneos que están en su calendario actualmente, hay varios que se perdió en 2025, como Madrid, Montreal y Shanghái. Habrá que tener también en cuenta las siempre temidas lesiones.
Los torneos y las fechas
Abierto de Australia, del 18 de enero al 1 de febrero
ATP 500 de Rotterdam, del 9 al 14 de febrero
Masters 1000 de Indian Wells, de 4 al 15 de marzo
Masters 1000 de Miami, del 19 al 29 de marzo
Masters 1000 de Montecarlo, del 5 al 12 de abril
ATP 500 de Barcelona, del 13 al 19 de abril
Masters 1000 de Madrid, del 22 de abril al 3 de mayo
Masters 1000 de Roma, del 6 al 17 de mayo
Roland Garros, del 24 de mayo al 7 de junio
ATP 500 de Queen’s, del 15 al 21 de junio
Wimbledon, del 29 de junio al 12 de julio
Masters 1000 de Montreal, del 2 al 12 de agosto
Masters 1000 de Cincinnati, del 13 al 23 de agosto
US Open, del 31 de agosto al 13 de septiembre
Laver Cup, del 25 al 27 de septiembre
Masters 1000 de Shanghái, del 7 al 18 de octubre
Masters 1000 de París, del 2 al 8 de noviembre
Finales ATP, del 15 al 22 de noviembre
