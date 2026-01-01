Las cuentas del Barça y el Real Madrid, a examen: mismo gasto en sueldos, una deuda incomparable

El Real Madrid presumió en el último tramo del año de haber alcanzado un volumen de ingresos recurrentes récord en la historia del fútbol. 1.185 millones de euros facturó la pasada temporada, una cifra que este ejercicio prevé aumentar hasta los 1.248, fijando un nuevo hito global. El Barça, por su parte, celebra la progresiva recuperación de unas cuentas que en ejercicios anteriores arrojaron pérdidas descomunales, solo maquillados por la venta de activos, las llamadas 'palancas'.

Ambos clubes, presididos por Florentino Pérez y Joan Laporta, sacaron adelante con holgura sus números en sendas asambleas de compromisarios celebradas este otoño. Aunque a ambos les preocupa la deuda generada por la respectiva remodelación de sus estadios. Los números de ambos clubes presentan algunas similitudes y también algunas diferencias abismales. En líneas generales, el Barça tiene bastantes más motivos para la preocupación que su máximo rival.

Empate técnico en coste de plantilla

Quizá el dato más llamativo del cierre contable de la temporada pasada es que el Real Madrid y el Barça gastaron exactamente lo mismo en sus pagos a sus primeras plantillas. Bueno, por ser precisos, los blancos pagaron 1,24 millones más, un residual 0,35% más que los azulgranas.

Los éxitos deportivos del Barça, ganadores de Liga y Copa y semifinalistas de la Champions, explican en buena medida este empate, dado que provocó el pago de 43,4 millones de euros de primas colectivas.

Esa partida, junto a una inconcreta de "otros", equilibró las cuentas frente a la plantilla del Real Madrid, que el año pasado fue más cara que la del Barça: los jugadores blancos cobraron 333,6 millones en sueldos, mientras que los azulgranas tuvieron un coste fijo de 280,6 millones.

Al Madrid le sobra límite salarial, al Barça le falta

El conocido como límite salarial o 'fair play' financiero es, en resumidas cuentas, la cantidad de dinero que los clubes pueden destinar a pagar salarios y hacer fichajes. Para calcularlo, simplificando mucho, porque existe un sinfín de matices, hay que sumar el coste de las plantillas y la amortización de los fichajes.

De nuevo, se da la curiosidad de que Madrid y Barça prácticamente empataron en su consumo de límite salarial. Las memorias económicas de ambos clubes afloran una diferencia de apenas un millón de euros, de nuevo a favor del club madrileño.

La diferencia estriba en el margen que uno y otro tenían. Mientras que el Madrid podría haber gastado 300 millones más si hubiese querido, el Barça está por encima de su límite. No lo estaba casi en febrero (apenas 600.000 euros), pero sí después de que los 100 millones de los palcos VIP fueran eliminados de las cuentas de la pasada temporada por el auditor del club.

Los estadios condicionan los ingresos

Tanto los ingresos totales de ambos clubes como el peso en el total de cada uno de los conceptos están severamente condicionados por las reformas de sus respectivos estadios. El Real Madrid ya puso usar el Bernabéu la pasada temporada casi a pleno rendimiento (a expensas de los conciertos y algún que otro concepto), mientras que el Barça vivió todo el curso en el exilio de Montjuïc.

Esa circunstancia provocó que el Real Madrid goleara al Barça en sus ingresos por competiciones y por socios y abonados. El club azulgrana, sin embargo, es mucho más boyante en sus ingresos comerciales, teniendo en cuenta que no dispone del Camp Nou. BLM, su filial de 'merchandising' y tiendas, es su gran mira de oro, con unos ingresos de 170 millones de euros en el último ejercicio.

En cuanto a los derechos de TV, el mejor rendimiento deportivo del Barça provocó que su partida fuera un 36% superior a la del Real Madrid la temporada pasada. Insuficiente, en todo caso, para salvar la brecha total de ingresos con su gran rival, que fue de unos 200 millones en total.

La deuda, la gran losa del Barça

El Real Madrid ofrece dos versiones de sus cuentas, una (la oficial) con la inversión en el Bernabéu y otra sin ella. El Barça, directamente, saca las inversiones y la deuda del Camp Nou y el resto del Espai Barça de sus números. La única comparación posible, por tanto, es sin incluir la deuda por la reforma de los estadios.

Y, en esa comparativa, el Barça sale muy mal parado. Mientras que la deuda blanca a largo plazo es de unos 230 millones de euros, la del club que preside Joan Laporta se eleva a 1.667 millones de euros, es decir, casi siete veces más.

Teniendo en cuenta que lo que todavía debe el Madrid por el proyecto del Bernabéu es ahora mismo unos 1.300 millones de euros, la conclusión es que la deuda total del Madrid, incluido el estadio, prácticamente empata con la del Barça... sin contar el Camp Nou, cuyo coste ronda ya los 1.000 millones. Y lo que queda.