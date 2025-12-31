Carreras populares
Santiago y Zaraíche estrena San Silvestre con gran participación
María Martínez Alburquerque y José Tomás del Cerro se imponen en la primera edición
El barrio murciano de Santiago y Zaraíche celebró la primera edición de su San Silvestre, que se desarrolló durante la matinal del 31 de diciembre con un ambiente festivo con los dorsales agotados desde hace unos diez días. La organización corrió a cargo de la Junta Municipal de Santiago y Zaraíche, en colaboración con la Asociación Cultural Estrella, y el recorrido transcurrió por las avenidas Juan de Borbón y Reino de Murcia. Durante la jornada se desarrollaron numerosas actividades para abrir la Nochevieja haciendo deporte. El centro de yoga Ya Lifestyle ofreció una clase en la Plaza Santiago Apóstol de acceso gratuito. Además, el Centro Impulso llevó a cabo una sesión de activación para la carrera, que tenía un punto de animación a cargo del Centro Deportivo Olimpic Club.
A nivel deportivo, María Martínez Alburquerque y José Tomás del Cerro Ramos fueron los triunfadores absolutos. La campeona femenina invirtió un tiempo de 22:56, con un excelente ritmo de 3:35 el kilómetro, superando en la línea de meta a Gabriela Alemany Pujol y María Villegas Jaén. Por su parte, Del Cerro ganó con un tiempo de 21:28, con Alberto Plazas en la segunda plaza, y Lorenzo Macario cerrando el podio.
Por categorías los ganadores fueron José Tomás del Cerro y María Martínez (senior), Hugo Fuentes y Natalia Gómez (sub-23), Alberto Plazas y María Villegas (veteranos A), Juan Miguel Gracia y Mar Gómez Nicolás (veteranos B), Javier Muñoz y María Nicolás Zomeño (veteranos C), y Simón Rabadán y Mari Carmen Berbel (veteranos D).
