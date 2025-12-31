El medio centro Dani García, primer fichaje invernal del Lorca Deportiva

El Lorca Deportiva ya ha movido la primera ficha. El jugador gaditano Daniel García Barranco es el primer fichaje de un mercado de invierno que arranca el día uno de enero.

El citado jugador procede del Orense de Primera Federación, donde no ha tenido muchas oportunidades. Es medio centro y nació en el 2003, por lo que tendrá licencia de sub-23. Se formó en la cantera del Cádiz y ha pasado, además, por las escalas inferiores del equipo amarillo, por el San Fernando y Xerez Deportivo.

El Lorca Deportiva quiere agarrarse a la zona donde está actualmente, a solo dos puntos de la promoción de ascenso, y sus dirigentes no van a escatimar esfuerzos por intentar dar el salto de categoría esta misma temporada.

Jugadores que pueden salir del equipo

Entre tres y cuatro nuevos fichajes van a llegar a lo largo del mes de enero, los mismos jugadores que van a salir de la disciplina blanquiazul. Saturday, Galiano, Spinman, Juan Hernández, Carrasco o Tomás Inglés son futbolistas que podrían tener las horas contadas en el Lorca Deportiva. Unos saldrían cedidos, como podrían ser Spinman e Inglés, y otros con la rescisión del contrato. Todos los citados apenas han tenido protagonismo en la primera parte del campeonato.

Por su parte, el plantel entrenado por Sebas López ya prepara a conciencia el primer partido del 2026. Será el domingo a las seis de la tarde en el estadio Artés Carrasco ante el Almeria B.