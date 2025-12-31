El Jimbee, listo para una Supercopa que abrirá el año en Palma

La trigésima sexta Supercopa de España de fútbol sala convierte este fin de semana a Palma de Mallorca en la capital nacional de ese deporte con los cuatro mejores equipos: Jimbee Cartagena (vigente campeón de liga y defensor del título), Servigroup Peñíscola, Movistar Inter y el Illes Balears Palma, que lucharán por el primer título oficial de la temporada.

De esta manera, Palma volverá a situarse en el foco del fútbol sala con la disputa de una Final Four que reunirá a cuatro de los equipos más destacados del panorama nacional, como informó el club balear.

La jornada de semifinales se abrirá el sábado a las 16:30 horas con el enfrentamiento entre Servigroup Peñíscola y Jimbee Cartagena Costa Cálida, que es el defensor del título, mientras que el Illes Balears Palma Futsal se medirá al Movistar Inter a las 19:00 horas, en un duelo de máxima exigencia. La final se disputará el domingo a las seis de la tarde.

Hace dos años, el equipo de Palma alcanzó la final en Jerez tras superar a ElPozo Murcia en semifinales, cayendo posteriormente en la tanda de penaltis ante el Barça. Un año más tarde, en Jaén, los mallorquines se despidieron en semifinales frente al Jimbee Cartagena, que acabaría proclamándose campeón.

El responsable balear de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, asistió ayer a la presentación oficial del evento, que cuenta con una subvención de 80.000 euros por parte del ejecutivo autonómico para apoyar la organización de eventos deportivos de primer nivel, sobre todo en temporada baja.

Durante la presentación, Bauzà destacó que la celebración de la Supercopa de España se enmarca también dentro de la conmemoración del centenario de la Federación de Baleares, un hito que pone en valor décadas de trabajo, compromiso y crecimiento del deporte.