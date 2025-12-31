La Federación de Atletismo pone el broche de oro a su celebrado centenario

El pasado 25 de julio, la Federación de Atletismo de la Región de Murcia conmemoraba de manera oficial el día en que se cumplían 100 años desde su constitución. El Restaurante Rincón Huertano de Murcia albergaba una Asamblea Extraordinaria donde, entre otros puntos, se presentaba y aprobaba un manifiesto de fomento, promoción y defensa del atletismo regional. Un manifiesto simbólico pero cargado de emociones compartidas, para honrar a los antecesores y renovar el compromiso con los valores que unen al atletismo murciano, con vistas al futuro.

Fue el 7 de julio de 1925 cuando la conocida entonces como Federación Atlética Murciana ingresa en la Nacional. Si bien, la incorporación a la Real Confederación Española de Atletismo se produce el 25 de julio, en Asamblea celebrada en Tolosa con motivo del Campeonato de España de Pentatlón. Todo ello, merced al arduo trabajo de los grandes responsables de esa primera etapa, Manuel García Calvo y Miguel Ángel Cremades, siendo el primero de ellos quien estrena condición de presidente de la federación murciana.

El 25 de julio fue uno de los días señalados, pero ha habido otros tantos a lo largo de 2025 en los que la FAMU ha desarrollado numerosas actividades para conmemorar dicho centenario, además de recibir importantes distinciones enmarcadas en la condición de institución centenaria.

Antonio Jesús Bermúdez Cutillas recoge la Medalla de Oro de la Región de Murcia de manos de Fernado López Miras / FAMU

Así, su presidente, Antonio Jesús Bermúdez Cutillas, recogía el pasado 9 de junio la Medalla de Oro de la Región de Murcia de manos del presidente del gobierno regional, Fernando López Miras. La Federación también sería reconocida en los 43º Premios al Deporte Murciano, celebrados el 24 de octubre en Cehegín y en los que recibía el Premio a la Mejor Labor de Promoción Deportiva. De manera más reciente, el pasado 11 de diciembre le sería asimismo concedida una mención especial en el marco de la XLIII Gala del Deporte de la Región de Murcia.

Durante la primera mitad del año ya se desarrollaron un buen número de actividades en el marco del centenario, entre ellas el Campeonato de España de 20 km Marcha – Gran Premio Centenario FAMU Paraíso Salado, que se celebraba el 30 de marzo en San Pedro del Pinatar. También tenía lugar, el 25 de junio, la Gala del Atletismo Centenario FAMU en el Campus Universitario de Espinardo, que incluyó un reconocimiento a los atletas olímpicos de la Región de Murcia y a los presidentes de las últimas décadas (Rosendo Berengüí -1984 a 2012-; Juan Manuel Molina -2012 a 2020- y Pruden Guerrero -2020 a 2024-).

Más allá de las pistas

Los últimos meses del año servirían por su parte para desarrollar, entre otras iniciativas, el programa ‘Atletismo en la Calle’ que abarcó hasta 10 de los principales municipios de la región -Las Torres de Cotillas, Cieza, Alcantarilla; Yecla; Murcia; Molina de Segura; Águilas; Cartagena; Lorca y Caravaca de la Cruz-, con el objetivo de llevar el atletismo más allá de las pistas. Jornadas totalmente gratuitas y abiertas a todas las edades, que daban la posibilidad de iniciarse en algunas de las principales disciplinas atléticas, practicando la carrera, saltos o lanzamientos.

Celebración de la Asamblea General Extraordinaria / FAMU

Otro día importante fue el 2 de noviembre, en pleno corazón de la capital. La Avenida Primo de Rivera acogía el Gran Premio Centenario FAMU, siendo asimismo testigo de los Campeonatos de la Región de Murcia de Marcha en Ruta de Promoción y de Milla en Ruta, sobre un circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo. En el marco de la competición se entregaban además los premios correspondientes al Concurso de Fotografía ‘100 Años de Atletismo en la Región de Murcia’, que tuvo como ganador del primer premio a Jaime Flores con una fotografía de 1987.

Muy cerca de allí, junto a la Plaza Circular, se pudo disfrutar durante la semana previa de la exposición fotográfica ‘100 Años de Historia en Imágenes’, que recogía algunos de los momentos más señalados durante ese tiempo de atletismo en la Región de Murcia, tras la constitución de la FAMU. En la misma línea, próximamente tendrá lugar el estreno de un documental que contará con los testimonios de las principales figuras del atletismo murciano en las últimas décadas, en todos los ámbitos -atletas, entrenadores, jueces, presidentes, etc.-, así como la publicación del libro digital del centenario.

Iniciativas, todas ellas, para celebrar una fecha muy señalada. Una mirada al pasado, pero también a un presente y futuro sin duda brillante para el atletismo murciano.