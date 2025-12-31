El ex albinegro Simón Moreno llega a la Minera

La Deportiva Minera sigue reforzándose en el mercado de invierno. El equipo de Segunda RFEF ha anunciado la incorporación de Simón Moreno, quien procede del CD Tudelano y que militó en el FC Cartagena en Segunda División, donde llegó cedido por el Villarreal. El delantero onubense tiene 28 años y se formó en la cantera del club castellonense. UD Almería, FC Cartagena, con el que jugó 10 partidos en la temporada 2020-2021, CD Mirandés, donde estuvo dos campañas y media, Intercity y FK Jedinstvo Ub de Serbia, han sido los equipos en los que ha militado. Con el Tudelano, de Primera RFEF, solo había disputado cinco encuentros durante la primera vuelta.

Un año de consolidación

La Deportiva Minera, que también había incorporado con anterioridad a Pitu, cierra 2025 con un balance «institucional y deportivo histórico», en palabras de su director deportivo, Antonio Martínez, que no duda en calificar el año como el mejor de la entidad en ambos ámbitos. Un curso que quedará marcado para siempre en la memoria del club y de su afición, y que arrancó de manera inolvidable el 6 de enero con la eliminatoria de Copa del Rey ante el Real Madrid, un hito que supuso un antes y un después para la entidad.

Antonio Martínez subraya que ese arranque simbólico dio paso a un año «deportivamente estupendo», en el que el equipo ha logrado asentarse en una categoría nacional tan exigente como la Segunda Federación. Un paso adelante que confirma el crecimiento iniciado en temporadas anteriores y que consolida a la Minera como un club histórico que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

Pitu / Prensa UD Melilla

Más allá del terreno de juego, el director deportivo pone el acento en el crecimiento institucional, que define como «exponencial». Un avance basado en muchas horas de trabajo, cercanía al día a día del club y en el fortalecimiento de las relaciones institucionales y económicas, claves para seguir dando pasos firmes hacia el futuro. «Ahora mismo estamos con las mejores personas para seguir creciendo», afirma.

Pese a reconocer la dificultad de un grupo muy competitivo, el máximo dirigente en el ámbito deportivo del club destaca la ilusión intacta que se vive dentro del club. El mensaje hacia fuera es de prudencia, pero internamente el objetivo es claro: el ascenso en 2026. Una meta compartida por presidente, cuerpo técnico, jugadores y una afición que, según recalca, «está con nosotros a muerte». Un sueño ilusionante por el que la Deportiva Minera está dispuesta a dejarse todo comenzando 2026 este domingo recibiendo en el Llano del Beal al Puente Genil a partir de las doce de la mañana.