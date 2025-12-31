Confiar o dejar ir, el dilema en el FC Cartagena

Como en todo equipo, en este Fútbol Club Cartagena hay piezas que encajan mejor, otras que encajan peor y otras que, simplemente, no encajan. Por diferentes circunstancias. El estilo de juego, la competencia, el momento de forma o el estado de ánimo pueden afectar al rendimiento que ofrece un jugador que, sobre el papel, se esperaba más adecuado. En el mercado de invierno, que da inicio el próximo viernes 2 de enero, tendrá que tomar decisiones el Cartagena sobre los jugadores que no han tenido protagonismo. Seguir confiando o hacer hueco para nuevas incorporaciones. Ahí está el dilema.

El club se acerca a los niños en el Hospital Santa Lucía | FC CARTAGENA

La actual plantilla del cuadro cartagenero sufrió una completa remodelación hace apenas seis meses. Veintiún fichajes, entre los que hay cuatro cedidos. Sólo dos jugadores y un canterano se quedaron tras la espantada de verano. Alfredo Ortuño, Nacho Martínez y Jhafets Reyes. Los únicos tres integrantes de aquella maltrecha plantilla de la 2024-25 que continúan hoy.

Si conformar y completar el equipo ya fue todo un reto por la cantidad de operaciones que hubo que llevar a cabo, acertar con todos los fichajes era completamente imposible. Sólo el azar habría podido conseguir tal hazaña. En el FC Cartagena hay muchos jugadores válidos para la categoría, algunas figuras que despuntan por encima del resto y otros futbolistas que, desgraciadamente, no han aportado lo que se esperaba de ellos en un equipo que pretende luchar por el ascenso a Segunda División.

En el reparto de minutos se observa claramente qué jugadores albinegros han estado por debajo de las expectativas. A pesar de los claros esfuerzos de Javi Rey por mantener a todo su equipo conectado con la competición, no ha podido esconder el entrenador gallego su predilección por algunos futbolistas por encima de otros. Entre los más ‘olvidados’ están Nil Jiménez, Víctor Moya ‘Chuca’, Pablo de Blasis, Ander Martín, Alfredo Ortuño y Nacho Sánchez. Por debajo de todos ellos en cuanto a participación, aunque por motivos físicos, se encuentra Fran Vélez.

Este grupo de jugadores plantea un dilema en las oficinas del Cartagonova. Oficinas en las que trabaja Javier Hernández, aunque aún no se ha producido el esperado traspaso de poderes. Si Alejandro Arribas quiere abrir la puerta de llegadas y mantener la competitividad en el equipo, también tendrá que abrir la de salidas. Y los anteriormente mencionados están entre las opciones prioritarias para abandonar el equipo.

Cada caso es diferente. Ortuño y De Blasis tienen mayor crédito por su ascendencia en el vestuario. Su experiencia y veteranía les aportan cualidades que otros futbolistas, por su juventud, aún no han adquirido y que pueden ser de gran ayuda en la búsqueda del objetivo. En ese mismo aspecto, Fran Vélez, al que las lesiones le han apartado del césped, aún podría tener mucho que decir.

Menos excusa tienen otros jugadores que se han mantenido sanos, pero que no han encontrado su lugar en el Cartagena. Por ejemplo, Nil Jiménez ha tenido poca participación, aunque ha mostrado brotes de lo que puede ser con continuidad. El caso más flagrante es el de Chuca, que apenas suma 151 minutos de juego. Le siguen Nacho Sánchez y Ander Martín en el apartado de decepciones. Aún no se conocen los planes concretos de Javier Hernández, pero la continuidad de estos futbolistas en el FC Cartagena podría estar en entredicho.

Con motivo de las fiestas navideñas, el FC Cartagena ha tenido un gesto de apoyo con los niños hospitalizados y con sus familias. Los jugadores del primer equipo masculino Nacho Martínez y Alfredo Ortuño han visitado la planta infantil del Hospital Santa Lucía junto con las jugadoras Martina y Nerea y la entrenadora Jessy.