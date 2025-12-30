UCAM-Real Murcia: cita solidaria esta tarde en La Condomina

El Real Murcia volverá esta tarde, como ya se ha convertido en una tradición navideña, a La Condomina. Los granas, que ayer completaron su primer entrenamiento después del parón, se enfrentarán al UCAM Murcia en el partido benéfico que cada año organiza el ayuntamiento de Murcia y en el que lo recaudado por la venta de entradas va destinado a Cáritas. El partido entre universitarios y murcianistas comenzará a las cuatro de la tarde. Las entradas llevan ya varias semanas a la venta. Los precios son de 5 euros para adultos y tres euros para niños. Además hay un pack familiar que incluye 4 entradas por 12 euros.

Adrián Colunga podrá aprovechar este partido para dar minutos a jugadores como Antxón Jaso, Zeka y Schalk, necesarios de minutos después de sus lesiones. Después de este partido amistoso, el Real Murcia volverá a la competición liguera el próximo domingo a las 21.00 horas. Jugará en el campo del Sanluqueño.