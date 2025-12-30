Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Envío de mensajes Es-AlertLluvias hoy en MurciaDeseos para 2026Mascarillas obligatoriasOferta de empleo SMSPresupuestos Región de Murcia
instagramlinkedin

Fútbol

UCAM-Real Murcia: cita solidaria esta tarde en La Condomina

El partido navideño se disputa a partir de las cuatro de la tarde

Presentación del partido

Presentación del partido

Ángela Moreno

Ángela Moreno

El Real Murcia volverá esta tarde, como ya se ha convertido en una tradición navideña, a La Condomina. Los granas, que ayer completaron su primer entrenamiento después del parón, se enfrentarán al UCAM Murcia en el partido benéfico que cada año organiza el ayuntamiento de Murcia y en el que lo recaudado por la venta de entradas va destinado a Cáritas. El partido entre universitarios y murcianistas comenzará a las cuatro de la tarde. Las entradas llevan ya varias semanas a la venta. Los precios son de 5 euros para adultos y tres euros para niños. Además hay un pack familiar que incluye 4 entradas por 12 euros.

Adrián Colunga podrá aprovechar este partido para dar minutos a jugadores como Antxón Jaso, Zeka y Schalk, necesarios de minutos después de sus lesiones. Después de este partido amistoso, el Real Murcia volverá a la competición liguera el próximo domingo a las 21.00 horas. Jugará en el campo del Sanluqueño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents